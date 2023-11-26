Полчища крыс заполонили пляжи на востоке Австралии

Власти штата уже несколько месяцев сражаются с крысами и мышами.

По словам экспертов, которые приводят местные СМИ, резкое увеличение популяции грызунов вынудило крыс в поисках пищи перебраться на побережье, но многие из них не выдерживают путешествия.

„Крысы повсюду, — сказал агентству AFP Дерек Лорд, житель города Нормантон. — У нас фирма по прокату автомобилей, и за одну ночь они буквально сожрали всю проводку в моторном отсеке одной из машин“.

Лорд рассказал, что крысы пробрались в клетки с его домашними утками, отчего те „сошли с ума“.

По сообщениям австралийских СМИ, в последние несколько недель крысы завелись и в соседнем городе Карумба, и некоторые жители опасаются, что их появление не лучшим образом скажется на туризме — в Карумбу приезжают порыбачить и понаблюдать за дикими птицами.

Предупреждение: далее следуют описания, которые могут быть неприятны некоторым читателям

На одном из видеороликов, размещенных в социальных сетях, — кучи мертвых крыс, сваленных у воды, вокруг них роятся мухи и прочие насекомые. На другом ролике видно множество плавающих в реке грызунов.

Причина резкого увеличения популяции крыс — сочетание влажной погоды, идеальной для размножения, и обильного урожая.

Поскольку в Квинсленде ожидается еще более влажная погода, некоторые считают, что худшее еще впереди.

Еще в 2021 году Национальное научное агентство Австралии опубликовало статью, в которой указывало на бурный рост популяции грызунов в некоторых районах Квинсленда и Нового Южного Уэльса (то есть восточной части Австралии).

Авторы обратили внимание на рост популяции мышей до уровня, не наблюдавшегося с 2011 года.

„Говорят, что их будет еще больше, — сказала AFP Джемма Проберт, владелица рыболовного чартера в Карумбе. — Это не лучшая память о Карумбе, с которой туристы будут покидать город“.