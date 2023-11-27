В Париже зажглись экологичные рождественские огни

Она растянулась четыре километра и украсила золотым цветом 400 деревьев центральной улицы французской столицы. По подсчетам мэрии, иллюминация потребляет столько же энергоэнергии, сколько квартира с четырьмя жильцами, пишет Euro-pulse .

Такого результата удалось добиться с помощью специального светодиодного оборудования и новой технологии подключения к сети. Благодаря этому Парижу удалось сократить использование электроэнергии для рождественской подсветки Елисейских полей на 98% по сравнению с 2006 годом (с 480 тысяч до 13 300 киловатт-час).