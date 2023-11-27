Итальянский трансавангард и холодный эстонский экспрессионизм: новая выставка в музее KUMU

Выставка представляет эстонской публике предоставленный итальянскими музеями и частными коллекциями характерный срез творчества художников, работавших в жанре трансавангарда в Италии в конце 1970-х годов, рядом с произведениями эстонских художников Рауля Курвица (1961) и Урмаса Муру (1961), которые привнесли свежие веяния в эстонское искусство второй половины 1980-х годов. Холодный экспрессионизм – как они сами называли его – Курвица и Муру, хоть и зародившийся по другую сторону железного занавеса, является в некотором роде северным отражением итальянского трансавангарда.

„Трансавангардное объединение художников в Италии возникло в противовес аналитическому искусству предыдущих десятилетий, служившему общественным целям. Лидер объединения, критик Акилле Бонито Олива (1939), и художники Сандро Киа (1946), Франческо Клементе (1952), Энцо Кукки (1949), Никола де Мария (1954) и Миммо Паладино (1948) видели свое творчество как миссию, к чему примешивалась и определенная доза творческого высокомерия“, – рассказывает куратор выставки Фабио Каваллучи. В отличие от итальянского контекста, основанное Раулем Курвицем и Урмасом Муру объединение Rühm T („Группа Т“) стремилось не противопоставить себя предыдущим поколениям, а, словно не обращая на них внимания, создать в искусстве новые паттерны мышления и способы действий.

Энцо Кукки (1949). Пьяная музыка (Musica ebbra). 1982. Масло, смешанная техника, коллаж из металла, холст. Collezione D’Ercole, Рим. Фотограф: Коррадо де Грация