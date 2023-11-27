Итальянский трансавангард и холодный эстонский экспрессионизм: новая выставка в музее KUMU(1)
С 1 декабря в Большом зале Художественного музея KUMU для публики открыта выставка „Безграничная вселенная в их сознании. Итальянский трансавангард и холодный эстонский экспрессионизм“, посвященная увлекательным диалогам между произведениями итальянских и эстонских художников второй половины 1980-х годов.
Выставка представляет эстонской публике предоставленный итальянскими музеями и частными коллекциями характерный срез творчества художников, работавших в жанре трансавангарда в Италии в конце 1970-х годов, рядом с произведениями эстонских художников Рауля Курвица (1961) и Урмаса Муру (1961), которые привнесли свежие веяния в эстонское искусство второй половины 1980-х годов. Холодный экспрессионизм – как они сами называли его – Курвица и Муру, хоть и зародившийся по другую сторону железного занавеса, является в некотором роде северным отражением итальянского трансавангарда.
„Трансавангардное объединение художников в Италии возникло в противовес аналитическому искусству предыдущих десятилетий, служившему общественным целям. Лидер объединения, критик Акилле Бонито Олива (1939), и художники Сандро Киа (1946), Франческо Клементе (1952), Энцо Кукки (1949), Никола де Мария (1954) и Миммо Паладино (1948) видели свое творчество как миссию, к чему примешивалась и определенная доза творческого высокомерия“, – рассказывает куратор выставки Фабио Каваллучи. В отличие от итальянского контекста, основанное Раулем Курвицем и Урмасом Муру объединение Rühm T („Группа Т“) стремилось не противопоставить себя предыдущим поколениям, а, словно не обращая на них внимания, создать в искусстве новые паттерны мышления и способы действий.
Энцо Кукки (1949). Пьяная музыка (Musica ebbra). 1982. Масло, смешанная техника, коллаж из металла, холст. Collezione D’Ercole, Рим. Фотограф: Коррадо де Грация
„Одна из целей Художественного музея Эстонии в организации этой выставки – обратить внимание на эстонскую живопись 1980-х годов и ее значение в новейшей истории эстонского искусства. Этот период в искусстве также известен как „потерянное десятилетие“. С одной стороны, художники держались на определенной дистанции от актуальной политики переходного периода; с другой, на фоне кардинальных перемен после восстановления независимости Эстонии 1980-е годы представляли особого интереса для истории искусства, так что этому периоду еще требуется интерпретация“, – дополняет Сирье Хельме, куратор выставки и генеральный директор Художественного музея Эстонии.
Один немаловажный принцип, который пропагандировали и „Группа Т“, и трансавангардисты, – это субъективный, личностный и эмоциональный подход к искусству, абсолютная творческая и духовная свобода художника. Движущей силой их творчества был экзистенциальный накал, ощущение краткосрочности человеческой жизни во вселенной. Этот накал нашел похожее выражение и в трансавангарде, и в холодном экспрессионизме в форме обращения к драматическим, мифологическим и метафизическим сюжетам именно в жанре живописи, который снова оказался в центре внимания.
К выставке приурочены образовательные программы и программы для публики. В субботу, 2 декабря, пройдут мероприятия для публики в рамках программы, посвященной открытию выставки. В 13:00 куратор выставки Фабио Каваллучи проведет экскурсию на английском языке. В 14:00 начнется экскурсия „На выставке с художниками“ с участием Рауля Курвица и Урмаса Муру.
В 15:00 в завершение программы состоится дискуссия куратора Сирье Хельме и журналиста Йоонаса Хеллерма, посвященная интерпретации выставки, представленных на ней художественных направлений и связанной с ними терминологии. Помимо этого, с 12:00 до 14:00 можно будет принять участие в открытом мастер-классе „Бесконечная картина“ для детей и семей.
Выставка из 86 экспонатов открыта до 19 мая 2024.