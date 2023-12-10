Фантастическое путешествие с тремя детьми из Эстонии в Новую Зеландию: это не отпуск, это приключение!

Изначально я хотела улететь на отдых в Таиланд, но мой муж побоялся, что там будет слишком жарко. Он предложил поехать в Португалию, но меня это направление не особо вдохновляло. Вот так, перебирая все возможные варианты, мы и пришли к неожиданному компромиссу - Новая Зеландия! Но поехали мы туда не одни, а с тремя сыновьями - Йонатаном (7 лет), Яагупом (4 года) и Олле (1 год 10 месяцев).