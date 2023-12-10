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10.12.2023, 12:00

Фантастическое путешествие с тремя детьми из Эстонии в Новую Зеландию: это не отпуск, это приключение!

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Во сколько обойдется такое путешествие?
Marii Kangur
ФОТО: Shutterstock

Отпуск по уходу за ребенком, вдохновляющие рассказы бывалых путешественников, трое активных детей и, наверное, прежде всего, наше собственное безграничная любознательность открыть мир - именно это все и сподвигло нас отправиться в прошлом году в продолжительное семейное путешествие в далекую Новую Зеландию.

Изначально я хотела улететь на отдых в Таиланд, но мой муж побоялся, что там будет слишком жарко. Он предложил поехать в Португалию, но меня это направление не особо вдохновляло. Вот так, перебирая все возможные варианты, мы и пришли к неожиданному компромиссу - Новая Зеландия! Но поехали мы туда не одни, а с тремя сыновьями - Йонатаном (7 лет), Яагупом (4 года) и Олле (1 год 10 месяцев).

Расстояние по прямой от Эстонии до Новой Зеландии составляет более 17 000 километров, разница во времени – 11 часов. Мы решили передвигаться в спокойном темпе, с остановками в Сингапуре, Индонезии и Австралии, чтобы постепенно привыкнуть к разнице во времени. Каждая промежуточная остановка заслуживает отдельного внимания, но эта история посвящена именно Новой Зеландии. Поэтому пропустим две первые недели наших перелетов и транзитных остановок и начнем с того момента, как мы всей семьей приземлились в аэропорту Квинстауна, расположенном на новозеландском острове Южный.

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