28.11.2023, 07:00
Территория Швеции стала больше на 500 квадратных метров
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Площадь Швеции на западе страны увеличилась на 500 квадратных метров, в то время как Норвегия лишилась этого полукилометра. Это произошло после того, как река, по которой проходит граница стран, изменила русло и сдвинулась.
Изменения заметили норвежские пограничники по аэроснимкам. Теперь они готовят документы, которые направят в МИД двух стран. Официальное изменение границы может произойти в 2024 году, сообщает Euro-pulse.
Территория, перешедшая в Швецию, принадлежит частному землевладельцу. По его словам, эти земли охраняемые, поэтому их формальный переход под шведскую юрисдикцию никак на них не повлияет.