2 декабря в Риге откроется ежегодная рождественская ярмарка

Каждый год Рождественский рынок становится местом встречи жителей и гостей города. Тысячи огней, специальные праздничные украшения и рождественская музыка украшают рынок, создавая радостную и праздничную атмосферу. Здесь можно будет увидеть и купить сувениры, изделия домашнего производства и ремесла, а также отведать разнообразные блюда и напитки от более чем 80 торговцев.

Латвийские ремесленники предложат янтарные украшения, вязаные изделия, изделия из кожи, деревянные игрушки, свечи и изделия из овчины.

Также на Рождественском базарчике в Старом городе можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки – пряники, серый горох, квашеную капусту, глинтвейн, а также плов, борщ, бельгийские вафли, фаршированные блины, латвийские фруктовые вина и другие деликатесы.

Как и в прошлые годы особо на базарчике ждут семьи с детьми. Как и в предыдущие годы, в выходные дни на базарчике рижан и гостей города встретят Дед Мороз и гномы. Можно будет покататься на карусели, отправить письмо Деду Морозу, увидеть живых овечек и покататься на пони.

В день открытия, 3 декабря, в 17:00, все желающие приглашаются на Домскую площадь, чтобы стать свидетелями волшебного зажжения самой большой в Риге рождественской елки. Во время мероприятия выступят Марис Сирмайс и хор Latvija, а также детский ансамбль Knīpas un Knauķi. Перед этим в 15:00 по улицам Старого города пройдет ежегодный веселый забег Дедов Морозов.

Во время работы базарчика запланирована и обширная культурная программа, причем наиболее интересные мероприятия запланированы на конец рабочей недели и выходные дни. По пятницам посетителей будут развлекать известные латвийские диджеи Artis Wolf, All-Viss, DJ Aspirīns и другие. По субботам и воскресеньям будут выступать различные народные и самодеятельные коллективы, хоры и детские вокальные ансамбли.

31 декабря в 20:00 выступят Катрина Диманта & ZELTRAČI, а в 22:00 диджей Томс Гревиньш пригласит всех желающих провести вечер, танцуя вместе до 02:00 ночи.