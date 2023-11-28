2 декабря в Риге откроется ежегодная рождественская ярмарка
В субботу, 2 декабря, на площади Дома в 23-й раз откроется традиционный Рождественский базарчик в Старой Риге. А 3 декабря, в первый день Адвента, в 17:00 состоится официальное открытие рынка и зажжение елки на Домской площади. Рынок будет работать до 7 января 2024 года. Вы сможете почувствовать рождественскую атмосферу, приобрести подарки и насладиться обширной культурной программой.
Каждый год Рождественский рынок становится местом встречи жителей и гостей города. Тысячи огней, специальные праздничные украшения и рождественская музыка украшают рынок, создавая радостную и праздничную атмосферу. Здесь можно будет увидеть и купить сувениры, изделия домашнего производства и ремесла, а также отведать разнообразные блюда и напитки от более чем 80 торговцев.
Латвийские ремесленники предложат янтарные украшения, вязаные изделия, изделия из кожи, деревянные игрушки, свечи и изделия из овчины.
Также на Рождественском базарчике в Старом городе можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки – пряники, серый горох, квашеную капусту, глинтвейн, а также плов, борщ, бельгийские вафли, фаршированные блины, латвийские фруктовые вина и другие деликатесы.
Как и в прошлые годы особо на базарчике ждут семьи с детьми. Как и в предыдущие годы, в выходные дни на базарчике рижан и гостей города встретят Дед Мороз и гномы. Можно будет покататься на карусели, отправить письмо Деду Морозу, увидеть живых овечек и покататься на пони.
В день открытия, 3 декабря, в 17:00, все желающие приглашаются на Домскую площадь, чтобы стать свидетелями волшебного зажжения самой большой в Риге рождественской елки. Во время мероприятия выступят Марис Сирмайс и хор Latvija, а также детский ансамбль Knīpas un Knauķi. Перед этим в 15:00 по улицам Старого города пройдет ежегодный веселый забег Дедов Морозов.
Во время работы базарчика запланирована и обширная культурная программа, причем наиболее интересные мероприятия запланированы на конец рабочей недели и выходные дни. По пятницам посетителей будут развлекать известные латвийские диджеи Artis Wolf, All-Viss, DJ Aspirīns и другие. По субботам и воскресеньям будут выступать различные народные и самодеятельные коллективы, хоры и детские вокальные ансамбли.
31 декабря в 20:00 выступят Катрина Диманта & ZELTRAČI, а в 22:00 диджей Томс Гревиньш пригласит всех желающих провести вечер, танцуя вместе до 02:00 ночи.
Время работы Рождественского базарчика:
Понедельник – четверг с 11:00 до 21:00
Пятница и суббота с 10:00 до 22:00, горячие напитки до 23:00
Воскресенье с 10:00 до 20:00
24 декабря с 10:00 до 18:00;
25 и 26 декабря с 10:00 до 20:00;
31 декабря с 10:00 до 02:00 1 января 2024 года
1 января с 12:00 до 20:00.
Часы работы дома Деда Мороза:
Четверг и пятница с 16:00 до 21:00
Суббота с 12:00 до 20:00
Воскресенье с 12:00 до 18:00
24 декабря с 12:00 до 16:00
25 и 26 декабря с 12:00 до 18:00