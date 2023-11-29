Юрмала вводит круглогодичную плату за въезд в город

Юрмальская дума обосновала изменения необходимостью уменьшить ежегодный рост транспортного потока и стимулировать пассажиров к использованию более экологически чистых видов транспорта.

Председатель юрмальской думы Рита Спроге также указала, что прежняя цена въезда в размере двух евро „не являются достаточным стимулом для выбора объездной дороги Юрмалы или более экологически чистого транспорта“.

Режим пропусков существует в Юрмале существует с 1996 года. С 2013 года режим пропусков было решено отменять в зимний сезон.

Пропуска, как и раньше, будут бесплатными для транспортных средств, принадлежащих юрмальчанам.

Плата за долгосрочные пропуска также останется неизменной. Недельный пропуск обойдется в 10 евро, на месяц или 30 дней - 31 евро, на три месяца или 90 дней - 55 евро. Пропуск на целый год или 365 дней обойдется в 180 евро, что составляет 0,49 евро в день, на полгода или 180 дней - 107 евро, а на 270 дней - 150 евро.

Долгосрочные пропуска можно будет оформлять со 2 января.

Для жителей Юрмалы в городе введено бесплатное автобусное сообщение, а в ближайшем будущем дума планирует обеспечить бесплатный проезд на поезде в Ригу.

Ранее в понедельник, 27 ноября, Конституционный суд (КС) постановил, что Юрмальская дума имеет право ввести круглогодичную плату за въезд в город в размере 3 евро, а правила о повышении стоимости были приостановлены необоснованно.