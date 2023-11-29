Что стоит за перебоями в воздушном движении в 2023 году?

Все мы ценим пилотов, которые благополучно доставляют нас в пункт назначения. Некоторые из нас даже аплодируют им при посадке – к радости или недоумению попутчиков.

А как насчёт менее заметных героев, от которых зависит наше безопасное пребывание в небе?

Если самолёты не падают и не сталкиваются друг с другом – это во многом заслуга авиадиспетчеров. Однако большинство из нас не задумывались об их тяжёлой работе, пока в этом году они не устроили забастовку.

Если знать, по каким критериям идёт отбор авиадиспетчеров, и какова степень ответственности такого работника, становится понятнее, почему они потребовали улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Так что же такое управление воздушным движением, как сделать карьеру в этой сфере и почему за последний год было так много перебоев в работе аэропортов?

Euronews побеседовал с представителями отраслевых организаций, членами профсоюзов и европейскими чиновниками.

Что нужно, чтобы стать авиадиспетчером

Нехватка персонала стала причиной значительной части сбоев в работе аэропортов и забастовок в этом году.

Отчасти к столь плачевной ситуации привела пандемия. Финансовые трудности, санитарные ограничения, низкий уровень авиаперевозок и неопределённость привели к тому, что обучение многих авиадиспетчеров было приостановлено.

„Полноценное обучение на рабочем месте стало возможным только после того, как интенсивность движения возросла настолько, что создала сложные условия для практики“, – поясняет Джонни Принг, менеджер по европейской политике Организации по обслуживанию гражданской аэронавигации (CANSO), представляющей интересы поставщиков услуг по управлению воздушным движением.

Подготовка авиадиспетчера занимает не менее 2,5 лет.

Будущий диспетчер проходит базовую подготовку, затем обучается профильным специальностям (диспетчер подхода, диспетчер круга и т. д.). После обучения на тренажёрах наступает практический этап – работа под наблюдением диспетчера-инструктора.