В Эстонии растет интерес к экзотическим туристическим направлениям: теперь из Таллинна можно прямым рейсом улететь на Шри-Ланку

„Наше новое направление приходит как раз вовремя – отвечая спросу путешественников и когда почти все туры в другие страны на рождественские каникулы уже распроданы. Путешествие из дождливых, снежных и ветреных дней на залитые солнцем пляжи на другом конце Земли за полдня едва ли может звучать лучше. Шри-Ланка — идеальный выбор для тех, кто хочет заняться различными видами деятельности: от любования дикой природой во время сафари-туров, посещения чайных плантаций до уроков серфинга или посещения буддийских храмов глубоко в джунглях“, — говорит Сабина Сайковская, СЕО Join UP! Baltic. „Что важно, Join UP! имеет 12-летний опыт работы в Шри-Ланке на международном уровне. Join UP! был одним из первых туроператоров, открывших это направление для путешественников из других стран“.