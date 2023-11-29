В Эстонии растет интерес к экзотическим туристическим направлениям: теперь из Таллинна можно прямым рейсом улететь на Шри-Ланку(2)
В этом осенне-зимнем сезоне эстонские путешественники продолжают путешествовать за границу и проявляют особенно растущий интерес к изучению экзотических мест. Join UP! Baltic в ответ на эту тенденцию представляет туры на очаровательный остров Шри-Ланка с отправлением из Таллинна. Первый тур в Шри-Ланку из Таллинна состоится 20 декабря – прямо перед рождественскими праздниками, а 9, 10 или 20-дневные туры будут доступны до середины апреля 2024 года.
Шри-Ланка гарантирует теплую летнюю погоду круглый год: дневная температура в прибрежных и равнинных районах составляет в среднем около 28-30 градусов, а температура воды около 25 градусов.
„Наше новое направление приходит как раз вовремя – отвечая спросу путешественников и когда почти все туры в другие страны на рождественские каникулы уже распроданы. Путешествие из дождливых, снежных и ветреных дней на залитые солнцем пляжи на другом конце Земли за полдня едва ли может звучать лучше. Шри-Ланка — идеальный выбор для тех, кто хочет заняться различными видами деятельности: от любования дикой природой во время сафари-туров, посещения чайных плантаций до уроков серфинга или посещения буддийских храмов глубоко в джунглях“, — говорит Сабина Сайковская, СЕО Join UP! Baltic. „Что важно, Join UP! имеет 12-летний опыт работы в Шри-Ланке на международном уровне. Join UP! был одним из первых туроператоров, открывших это направление для путешественников из других стран“.
Шри-Ланка — одно из самых любимых экзотических направлений, предлагаемых Join UP!™- на международном уровне. Статистика Join UP!™ показывает, что каждый впервые приезжающий турист возвращается на Шри-Ланку как минимум три раза.
Продолжительность полета из Таллинна составляет примерно 13 часов, включая 1-часовую остановку для дозаправки в Бахрейне. Полеты будет выполнять авиакомпания SkyUp Airlines. Прибытие будет организовано в Матталу, расположенную на юге острова, где находиться большинство наиболее важных достопримечательностей, таких как Национальный парк Яла, Пик Адама и Девятиарочный мост.
Шри-Ланка, остров, известный как „Жемчужина Индийского океана“, по размеру примерно равен Литве и занимает площадь около 65 000 квадратных километров. Он предлагает богатое разнообразие культур, ландшафтов и климатических зон, которое невозможно найти даже в странах, территория которых в десять раз больше.
Шри-Ланка известна своими шестью объектами культурного наследия, охраняемыми ЮНЕСКО, в том числе древней Скальной крепостью Сигирия, всемирно известным Храмом Зуба и Пещерным храмом Дамбуллы, в котором находится более 150 буддийских статуй. Здесь есть 14 национальных парков и 16 эндемичных млекопитающих, включая шри-ланкийского слона. Кроме того, это родина знаменитого цейлонского чая. Жемчужина Индийского океана, пожалуй, одно из самых фотогеничных мест на Земле: плантации цейлонского чая и рисовые поля, чистейшие пляжи с белым песком, лазурные океаны, дикие тропические леса и водопады. В то же время это экзотическое направление доступно по цене, а теперь до него легко добраться одним рейсом.
„Глядя на экономические проблемы и тенденции в сфере путешествий в этом году, мы заметили, что люди не желают отказываться от путешествий, как они были вынуждены это сделать во время пандемии Covid. По сравнению с 2022 годом, Join UP! Baltic обслужила на 42% больше клиентов этим летом и ожидает, что спрос останется высоким и в зимний сезон. Путешествия, изучение мира и отдых с семьей являются важными аспектами поддержания качества жизни для путешественников из стран Балтии“, — комментирует Сабина Сайковская.
С.Сайковская отмечает, что 2022 год стал годом восстановления туристической отрасли, поскольку туристы с энтузиазмом возвращались в знакомые места, наслаждаясь долгожданным отдыхом без Covid. Заглядывая в будущее, ожидается, что зима 2023 и 2024 годов станут периодами исследований за пределами самых популярных и знакомых мест отдыха. „Эстонские путешественники демонстрируют сильное желание путешествовать дальше, исследуя новые экзотические места, которые стали более доступными с точки зрения общей и финансовой доступности. Мечта поехать в экзотические места никогда не была ближе, чем сейчас. Этой зимой мы добавили в свое портфолио экзотический Занзибар в Танзании рейсом из Варшавы, который также больше популярен среди литовских и латвийских путешественников. С декабря литовские, латвийские и эстонские путешественники могут отправиться в жемчужину Индийского океана – экзотическую Шри-Ланку из Таллинна и Вильнюса“, — добавляет С. Сайковская.