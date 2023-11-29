В Эстонии растет интерес к экзотическим туристическим направлениям: теперь из Таллинна можно прямым рейсом улететь на Шри-Ланку

Шри-Ланка гарантирует теплую летнюю погоду круглый год: дневная температура в прибрежных и равнинных районах составляет в среднем около 28-30 градусов, а температура воды около 25 градусов.

„Наше новое направление приходит как раз вовремя – отвечая спросу путешественников и когда почти все туры в другие страны на рождественские каникулы уже распроданы. Путешествие из дождливых, снежных и ветреных дней на залитые солнцем пляжи на другом конце Земли за полдня едва ли может звучать лучше. Шри-Ланка — идеальный выбор для тех, кто хочет заняться различными видами деятельности: от любования дикой природой во время сафари-туров, посещения чайных плантаций до уроков серфинга или посещения буддийских храмов глубоко в джунглях“, — говорит Сабина Сайковская, СЕО Join UP! Baltic. „Что важно, Join UP! имеет 12-летний опыт работы в Шри-Ланке на международном уровне. Join UP! был одним из первых туроператоров, открывших это направление для путешественников из других стран“.

Шри-Ланка — одно из самых любимых экзотических направлений, предлагаемых Join UP!™- на международном уровне. Статистика Join UP!™ показывает, что каждый впервые приезжающий турист возвращается на Шри-Ланку как минимум три раза.

Продолжительность полета из Таллинна составляет примерно 13 часов, включая 1-часовую остановку для дозаправки в Бахрейне. Полеты будет выполнять авиакомпания SkyUp Airlines. Прибытие будет организовано в Матталу, расположенную на юге острова, где находиться большинство наиболее важных достопримечательностей, таких как Национальный парк Яла, Пик Адама и Девятиарочный мост.

Шри-Ланка, остров, известный как „Жемчужина Индийского океана“, по размеру примерно равен Литве и занимает площадь около 65 000 квадратных километров. Он предлагает богатое разнообразие культур, ландшафтов и климатических зон, которое невозможно найти даже в странах, территория которых в десять раз больше.