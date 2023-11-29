Планируем активный отдых: какую страховку выбрать для поездки на горнолыжный курорт

Несчастный случай может произойти в любой момент, но на лыжных склонах они, к сожалению, случаются чаще, чем в обычных отпускных поездках. Поэтому, отправляясь на лыжный отдых, особенно важно выбрать достаточную сумму страхового возмещения, на которую вы сможете рассчитывать в случае, если вам потребуется медицинская помощь. Минимальная сумма возмещения по медицинской страховке в таком случае могла бы составлять 500 000 евро – хотя может показаться, что это очень много, важно понимать, что во многих странах медицинская помощь может сопровождаться очень большими расходами. Например, на лыжных курортах Франции, Швейцарии и Австрии наиболее распространены частные медицинские клиники, стоимость услуг которых в несколько раз выше, чем в государственных медицинских учреждениях.

По словам руководителя отдела продуктов страхования LHV Алвера Кивирюута, расходы на лечение, которое может потребоваться даже при незначительной травме, полученной в результате несчастного случая, могут оказаться неожиданно большими. „В нашей практике бывали случаи, когда расходы на лечение травмы ноги, полученной во время лыжной поездки в Европу, составили почти 30 000 евро. Поэтому страховку стоить оформить даже в случае, если вы отправляетесь недалеко – например, в Финляндию, которая пользуется популярностью среди любителей лыжного спорта. Часто люди считают, что если у них есть Европейская карточка медицинского страхования, то она обеспечит достаточную защиту в путешествии, - однако если после несчастного случая на лыжном склоне пострадавшему потребуется вызвать медицинский транспорт и купить особые авиабилеты, для того, чтобы вернуться домой, то эти расходы Европейское страхование не покрывает,“ - сказал Кивирюут.