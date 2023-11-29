Планируем активный отдых: какую страховку выбрать для поездки на горнолыжный курорт
Поездки, связанные с экстремальными видами спорта, сопровождаются повышенным риском, поэтому при планировании активного отдыха важно подойти к вопросу страхования с большим вниманием. Какую страховку оформить, отправляясь кататься на лыжах, чтобы она действительно подстраховала вас в любой непредвиденной ситуации?
Несчастный случай может произойти в любой момент, но на лыжных склонах они, к сожалению, случаются чаще, чем в обычных отпускных поездках. Поэтому, отправляясь на лыжный отдых, особенно важно выбрать достаточную сумму страхового возмещения, на которую вы сможете рассчитывать в случае, если вам потребуется медицинская помощь. Минимальная сумма возмещения по медицинской страховке в таком случае могла бы составлять 500 000 евро – хотя может показаться, что это очень много, важно понимать, что во многих странах медицинская помощь может сопровождаться очень большими расходами. Например, на лыжных курортах Франции, Швейцарии и Австрии наиболее распространены частные медицинские клиники, стоимость услуг которых в несколько раз выше, чем в государственных медицинских учреждениях.
По словам руководителя отдела продуктов страхования LHV Алвера Кивирюута, расходы на лечение, которое может потребоваться даже при незначительной травме, полученной в результате несчастного случая, могут оказаться неожиданно большими. „В нашей практике бывали случаи, когда расходы на лечение травмы ноги, полученной во время лыжной поездки в Европу, составили почти 30 000 евро. Поэтому страховку стоить оформить даже в случае, если вы отправляетесь недалеко – например, в Финляндию, которая пользуется популярностью среди любителей лыжного спорта. Часто люди считают, что если у них есть Европейская карточка медицинского страхования, то она обеспечит достаточную защиту в путешествии, - однако если после несчастного случая на лыжном склоне пострадавшему потребуется вызвать медицинский транспорт и купить особые авиабилеты, для того, чтобы вернуться домой, то эти расходы Европейское страхование не покрывает,“ - сказал Кивирюут.
Перед поездкой на лыжный отдых стоит задуматься и о дополнительном оформлении страхования ответственности и страховании юридических расходов – они пригодятся в случае, если произойдет инцидент при участии другого лыжника. „Отправляясь кататься на лыжах, обычно нужно оформлять и спортивную страховку, однако всегда стоит внимательно изучать условия страхования поездки, чтобы убедиться, что она действительно покрывает все виды деятельности. Следует учесть, что такая страховка не защищает вас, если вы катаетесь на лыжах за пределами официальных лыжных трасс. Однако есть возможность застраховать, например, заранее купленные билеты на лыжный склон, на случай если доступ туда будет закрыт из-за плохой погоды,“ - добавил Кивирюут.
Если вы берете с собой лыжи или другое снаряжение, то подумайте о том, чтобы застраховать свой багаж на более крупную сумму, чем при обычной поездке, особенно если вы летите с пересадками. „По нашим наблюдениям люди склонны недооценивать стоимость своего багажа и выбирать меньшую сумму страхового возмещения. Стоит помнить, что страховка распространяется и на ручную кладь, и на все положенные в нее вещи и технику. Часто считается, что страховать ручную кладь не имеет смысла, потому что во время перелета потерять ее сложно. Однако страхование багажа действует не только в самолете, но и в отеле, и во время передвижения в других местах,“ - сказал Кивирюут.
Для того, чтобы определить сумму, на которую застраховать себя от непредвиденных ситуаций, потребуется подсчитать общую стоимость поездки – расходы на транспорт, проживание, расходы на месте и билеты на подъемник. Сумму стоимости поездки стоит указать с запасом – например, на случай неожиданной необходимости купить новые билеты на самолет, которые обычно бывают дороже, чем при покупке заранее.
Страхование вашей поездки стоит оформить при первой возможности, потому что страховка срыва путешествия начинает действовать через 72 часа после заключения договора. То есть если вы оформите страховку за день до начала путешествия, а утром внезапно заболеете или попадаете в аварию, то, к сожалению, страховка не покроет расходы на сорвавшийся отпуск, потому что она еще не начала действовать. Однако, если оформить страховку на поездку сразу же после оплаты расходов на отпуск, то ее стоимость будет такой же, а срок действия в случае непредвиденных обстоятельств – гораздо дольше.