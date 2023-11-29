В Финляндии построили крупнейший в мире круизный корабль

На судостроительном заводе в юго-западной части Финляндии завершилось строительство крупнейшего в мире круизного лайнера Icon of the Seas. Компания Meyer Turku передала судно американской компании Royal Caribbean International.

„После более чем семи лет ожидания, 900 дней проектирования и строительства, в которых были задействованы тысячи экспертов, компания Royal Caribbean International в рамках торжественного мероприятия на судостроительном заводе в Турку приветствует в своей семье новый долгожданный корабль Icon of the Seas“, — говорится в пресс-релизе.

Как рассказал изданию Yle исполнительный директор Meyer Turku Тим Мейер, завершение строительства и передача корабля — это особый момент в судостроительной отрасли.

„Icon of the Seas — самый большой в мире, но прежде всего самый современный в мире круизный лайнер. Вместе с Royal Caribbean мы поставили высокую планку по дизайну, технологиям, безопасности и снижению энергопотребления. Я безмерно горжусь всеми, кто участвовал в этом проекте“, – сказал Тим Мейер.

Icon of the Seas — двадцатый корабль, построенный для Royal Caribbean на судостроительном заводе Турку с 1995 года. На данный момент строится еще два корабля, один будет готов в 2025 года, другой - в 2026 году. Планами относительно возможных новых заказов от Royal Caribbean представители судостроительного завода в Турку не поделились. „Важнее, чтобы этот корабль отправился в плавание и был успешным“.

Корабль Icon of the Seas будет ходить под флагом Панамы. Его длина - 365 метров, вес - 248 655 тонн. На круизном лайнере одновременно смогут находиться 7600 пассажиров и 2350 членов экипажа. Для сравнения: некогда самое большое в мире пассажирское судно „Титаник“ имело длину около 270 метров, вес - 52 310 тонн, вместимость - 2439 пассажиров и 899 членов экипажа.