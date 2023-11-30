В Венеции туристам пришлось выложить 16 евро за один стакан Coca-Cola

Испанские туристы решили немного перекусить и зашли в ресторанчик на площади Сан-Марко в Венеции. Там они заказали три пива, один стакан Coca-Cola и закуски.

Каково же было их удивление, когда, получив счет в 70 евро, они обнаружили, что Coca-Cola обошлась им в 16 евро. „Вот и поужинали“, - пошутил один из туристов, увидев здоровенный счет.

Это уже не первый случай невероятно высоких цен в ресторанах итальянских городов. Например, в августе туристам, заказавшим панини (итальянский вариант закрытых бутербродов) в ресторане на берегу озера Комо, в счет включили "услугу по разрезанию хлеба пополам“ - за это им пришлось заплатить 2 евро.