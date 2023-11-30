Названы вещи, которые чаще всего крадут из 5-звездочных отелей
Не только туристы, отдыхающие в бюджетных гостиницах, любят прихватить оттуда домой пару полотенец. Эксперты немецкого путеводителя по спа-центрам и роскошным отелям Wellness Heaven опросили 1376 руководителей 5-звездочных гостиниц, чтобы выяснить, какие вещи чаще всего крадут их клиенты. Оказалось, что в списке есть не только предметы личной гигиены.
Самые популярные предметы, которые воруют из пятизвездочных отелей — халаты и полотенца. Гости также часто уносят из номеров вешалки, ручки, косметику, батарейки и столовые приборы. Некоторые клиенты элитных отелей решали, что не смогут расстаться с полюбившейся им кофеваркой при выезде из номера.
Более того, около четверти „пятизвездочных“ воришек совершали кражи предметов искусства. Впрочем, неудивительно, что вероятность кражи дорогой картины из пятизвездочного отеля оказалась в 4,3 раза выше, чем из четырехзвездочного. Кроме того, постояльцы роскошных гостиниц в шесть раз чаще уносят с собой планшеты.
Есть и куда более наглые гости, выезжающие из отеля с телевизорами и матрасами. Такие кражи происходят посреди ночи, когда лифты, ведущие на парковку, в основном пусты. Владелец отеля в Италии даже рассказал, что однажды из его вестибюля на виду у всех украли рояль, пишет "Моя Планета“ со ссылкой на New York Post.