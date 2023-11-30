Uber в начале 2024 года запустит в Лондоне сервис поездок на легендарных черных кэбах
Первые водители кэбов уже зарегистрировались на платформе Uber. При этом Ассоциация лицензированных водителей такси (Licensed Taxi Drivers’ Association, LTDA), которая представляет интересы около 10 тыс. из 15 тыс. водителей кэбов в Лондоне, высказалась против этого проекта, сообщает Interfax.
„У нас нет никакой заинтересованности в том, чтобы пятнать репутацию легендарных, известных во всем мире лондонских черных кэбов связью с Uber, ее давними проблемами с безопасностью и всем, что этому сопутствует“, — цитирует Financial Times заявление LTDA.
Uber начала работать в Лондоне более десяти лет назад, ее приложением каждую неделю пользуются миллионы человек, говорится в ее сообщении.
Компания уже нанимала водителей кэбов в 2016 году, но в 2017 году свернула эту инициативу на фоне практически полного отсутствия притока водителей, которых в ее сервисе насчитывалось немногим более 100. По мнению Uber, в этот раз для запуска проекта достаточно привлечь несколько сотен водителей, пишет FT.
Черные кэбы — историческая часть лондонской транспортной системы и популярны как среди туристов, так и среди жителей города, отмечает компания.
Приложение Uber позволяет заказывать традиционные такси в 33 странах. В прошлом месяце компания развернула такой сервис в Париже.