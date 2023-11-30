МИД Эстонии: от поездок в Россию стоит отказаться(36)
Министерство иностранных дел Эстонии обновило предупреждение о поездках в Россию и советует полностью избегать поездок в РФ, поскольку из-за возможного миграционного давления Эстония может в кратчайшие сроки временно закрыть свои пограничные переходы. Если какой-то конкретный пограничный пункт будет закрыт, вернуться через него в Эстонию станет невозможно.
МИД Эстонии просит всех граждан ЭР, временно пребывающих в России, задуматься о необходимости остаться в РФ, а по возможности вернуться в Эстонию. Граждан ЭР, временно находящихся в России, министерство иностранных дел просит зарегистрировать свое пребывание на сайте МИД.
Обладатели двойного гражданства - эстонского и российского - должны учитывать, что Российская Федерация рассматривает их в России как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены.
На пограничных переходах зафиксированы случаи, когда российские пограничники проверяют личные электронные устройства пересекающих границу и их контент, в том числе публикации в социальных сетях.
Обратите внимание! Консульскую помощь можно получить только в посольстве Эстонии в Москве, куда, например, в случае потери паспорта вам придется прийти лично, чтобы получить временный проездной документ, по которому можно будет покинуть страну.
Более подробную туристическую информацию о России можно найти на сайте Министерства иностранных дел.