Таллинн обновит постоянную экспозицию в башне Кик-ин-де-Кёк

Вице-мэр Таллинна Каарель Оя отметил, что создание новой постоянной экспозиции в башне Кик-ин-де-Кёк – важный шаг в направлении обновления музейных экспозиций. „С одной стороны Таллинн ценит все свои музеи. К сожалению, некоторые постоянные экспозиции слишком долго оставались неизменными, значительно дольше десяти лет, что считается предельным сроком для работы экспозиции, - пояснил Оя. – Более года назад мы поставили амбициозную цель постепенно обновить все музеи. Начали с детского музея Мийамилла в Кадриорге, который уже совсем скоро возобновит работу, теперь настал черед башни Кик-ин-де-Кёк“.

В бюджете Таллинна на 2024 год предусмотрены средства на создание экспозиции в музее Мати Унта. Также начнутся работы по комплексной реновации музея Таммсааре, продолжится обновление экспозиции крупнейшего филиала городского музея – Музея городской жизни.

Башня Кик-ин-де-Кёк известна как один из ориентиров в силуэте Таллинна, это один из самых распространенных символов города, а музей является одним из наиболее посещаемых туристических объектов столицы. Экспозиция музея имеет важное значение для знакомства с историей Таллинна, в то же время этот филиал городского музея испытывает значительную нагрузку ввиду большого числа посетителей – 109 000 человек в год проходит по узким лестницам башни, что является почти предельной нагрузкой с учетом особенностей архитектуры здания.

Директор Таллиннского городского музея Хели Нургер отметила, что Кик-ин-де-Кёк является наиболее сложным объектом среди филиалов музея ввиду климатических условий. „Важно стабилизировать условия хранения неоценимых музейных экспонатов. До сих пор отслеживание и сохранение соответствующих условий требовало от консерваторов и хранителей значительного труда. Установка специальных витрин упростит работу сотрудников и сделает деятельность более экономичной во всех отношениях“, - сказала Нургер.