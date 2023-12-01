Предрождественское время в музее церкви Нигулисте: сказочная елка, захватывающий вид на украшенный Старый город и праздничная программа
Расположенный в самом сердце Старого Таллинна филиал Художественного музея Эстонии, Музей Нигулисте, седьмой год подряд приглашает полюбоваться рождественской елью и принять участие в сказочных рождественских мероприятиях.
Рождество в Музее Нигулисте давно стало красивой традицией, символизируя начало зимней серии праздников в музее. В ознаменование начала периода адвента елку для Нигулисте вновь украсит производитель декора „Shishi“.
„Вновь открытый для посещения Музей Нигулисте выглядит на этот раз в преддверии Рождества несколько иначе. Посетители смогут побывать в средневековой церкви и насладиться знаменитыми произведениями искусства, а стеклянный лифт доставит посетителей на смотровую площадку в церковной башне, с которой открывается фантастический вид на рождественский Старый Таллинн“, - рассказывает куратор и руководитель программ Музея Нигулисте Мерике Курисоо.
Предрождественское время начнется в Нигулисте 3 декабря с открытия нарядной ёлки. Прославившийся своими предметами декора и интерьерного дизайна производитель „Shishi“ украсит рождественскую ель для Нигулисте уже в седьмой раз. Согласно традиции, тематика рождественского декора до последнего момента останется в секрете.
В прошлом, 2022 году, Музей Нигулисте был закрыт на реконструкцию. А в 2021 году ель порадовала изобилием и буйством красок. Фото: Художественный музей Эстонии – Музей Нигулисте
Музей Нигулисте приглашает всех принять участие в программах для публики и рождественских мероприятиях.
„В этом году в предрождественская программа мероприятий будет посвящена одному из наших самых известных произведений − ретабло главного алтаря церкви Нигулисте, созданному в мастерской любекского мастера Хермена Роде в 1481 году. Одним из главных героев этого алтарного образа является святой покровитель церкви Нигулисте – святой Николай, легенда о котором легла в основу образа Санта-Клауса“, - поясняет Курисоо.
Музей приглашает посетителей принять участие в специальных экскурсиях, посвященных этому уникальному щедевру эпохи Средневековья. Экскурсии на эстонском языке пройдут 4 и 19 декабря, после закрытия музея, в 18.00, и предусмотрены для взрослых посетителей, семей и небольших дружеских компаний.
6 декабря в Музее Нигулисте традиционно отмечается День святого Николая. По этому случаю в течение всего дня будут полностью раскрыты все створки главного алтаря, и он предстанет перед зрителями во всем своем великолепии.
Традиционная мастерская по изготовлению рождественских ёлочных украшений пройдет в день второго адвента, 10 декабря.
Кроме того, музей приглашает школьников и дошкольников принять участие в ежегодном тематическом музейном уроке „Легенды святого Николая“. Музейные уроки проводятся по предварительному заказу.
Во время рождественского сезона мы по-прежнему будем радовать посетителей традиционными выступлениями из серии „Полчаса органной музыки“ и органными концертами. В четыре воскресенья адвента (3, 10, 17 и 23 декабря), на протяжении всего дня, в Нигулисте будет звучать органная музыка в исполнении известных органистов Тийта Кийка и Андреса Уйбо.
Рождественский период продолжится в Музее Нигулисте с 3 декабря по 7 января.