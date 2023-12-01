Предрождественское время в музее церкви Нигулисте: сказочная елка, захватывающий вид на украшенный Старый город и праздничная программа

Рождество в Музее Нигулисте давно стало красивой традицией, символизируя начало зимней серии праздников в музее. В ознаменование начала периода адвента елку для Нигулисте вновь украсит производитель декора „Shishi“.

„Вновь открытый для посещения Музей Нигулисте выглядит на этот раз в преддверии Рождества несколько иначе. Посетители смогут побывать в средневековой церкви и насладиться знаменитыми произведениями искусства, а стеклянный лифт доставит посетителей на смотровую площадку в церковной башне, с которой открывается фантастический вид на рождественский Старый Таллинн“, - рассказывает куратор и руководитель программ Музея Нигулисте Мерике Курисоо.

Предрождественское время начнется в Нигулисте 3 декабря с открытия нарядной ёлки. Прославившийся своими предметами декора и интерьерного дизайна производитель „Shishi“ украсит рождественскую ель для Нигулисте уже в седьмой раз. Согласно традиции, тематика рождественского декора до последнего момента останется в секрете.

В прошлом, 2022 году, Музей Нигулисте был закрыт на реконструкцию. А в 2021 году ель порадовала изобилием и буйством красок. Фото: Художественный музей Эстонии – Музей Нигулисте

Музей Нигулисте приглашает всех принять участие в программах для публики и рождественских мероприятиях.

„В этом году в предрождественская программа мероприятий будет посвящена одному из наших самых известных произведений − ретабло главного алтаря церкви Нигулисте, созданному в мастерской любекского мастера Хермена Роде в 1481 году. Одним из главных героев этого алтарного образа является святой покровитель церкви Нигулисте – святой Николай, легенда о котором легла в основу образа Санта-Клауса“, - поясняет Курисоо.

Музей приглашает посетителей принять участие в специальных экскурсиях, посвященных этому уникальному щедевру эпохи Средневековья. Экскурсии на эстонском языке пройдут 4 и 19 декабря, после закрытия музея, в 18.00, и предусмотрены для взрослых посетителей, семей и небольших дружеских компаний.