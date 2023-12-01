Lux Express открывает новую прямую линию Таллинн-Варшава

Новый и наиболее длинный рейс международных линий Lux Express в Варшаву отправляется из Таллинна каждый день в 12:30. Автобус останавливается в Пярну, Риге и Вильнюсе. Если раньше в Вильнюсе пассажирам приходилось пересаживаться на другой рейс Lux Express до Варшавы, то теперь комфортабельный автобус с большими промежутками между сиденьями едет прямо к месту назначения, куда прибывает на следующее утро в 5:30 утра (6:30 утра по эстонскому времени). Автобус из Варшавы в Таллинн отправляется в 23:45 по польскому времени и прибывает в пункт назначения на следующий день в 18:25. По пути он делает те же остановки.

„Теперь пассажиры могут комфортнее и быстрее путешествовать между двумя городами без пересадок, а также новая линия предлагает жителям Эстонии удобное сообщение для дальнейших поездок в различные европейские города“, - пояснил член правления Lux Express Eesti Ингмар Роос.

Например, вы можете сесть на прямой автобус из Варшавы в Берлин, Прагу, Париж, Амстердам, Брюссель и многие другие крупные и малые города почти в 25 странах. Кроме того, всего в нескольких километрах от автовокзала находится варшавский аэропорт, который предлагает прямые рейсы в более чем 120 городов почти 50 стран мира.

Помимо того, и сама Варшава является популярным туристическим направлением, центром проведения крупных концертов и мероприятий, что, по словам Рооса, стало дополнительным аргументом для открытия прямой линии Таллинн-Варшава: „Например, прошлым летом там прошел концерт поп-звезды Beyoncé, куда на комфортабельных автобусах Lux Express приехало много зрителей из Эстонии, Латвии и Литвы. Немаловажен и тот факт, что новая автобусная линия, безусловно, является хорошей альтернативой для тех, кто хочет путешествовать более экологичным способом“.

Билеты на автобусы новой прямой линии Таллинн-Варшава можно приобрести по цене от 29.90 евро на сайте Lux Express luxexpress.eu.