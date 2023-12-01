Eurowings открывает прямой рейс из Таллинна в Прагу

В летнем сезоне 2024 года Авикомпания Eurowings открывает новый маршрут Таллинн-Прага.
Первый рейс запланирован на 31 марта 2024 года. С апреля будущего года рейсы будут выполняться 3 раза в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям, а с мая добавится еще рейс по средам. На данный момент, согласно расписанию, известно, что последний рейс состоится 24 октября 2024 года.
Время полета из Таллинна в Прагу — 2 часа 10 минут. Рейс будет обслуживать самолет Airbus A320. Стоимость билетов начинается от 250 евро.