Она снимала Шейк, Водянову и Бланшетт, а теперь ее работы можно увидеть в Fotografiska: интервью со звездой современной фотографии Елизаветой Породиной

На своем творческом пути я часто встречалась с критикой - и до сих пор встречаюсь. Люди считают, что это каким-то образом не подходит, что это too much и так далее. Но мне казалось, что нет смысла заниматься творчеством, если это не будет на 100% то, во что я верю. Из-за этого путь был не прямой, он был достаточно тернистый, и я думаю, что время и количество фотографий, которые я представила миру и многогранность всех отражений моего творчества, помогли некоторым редакторам, журналам, публикациям и брендам понять, каким образом они могут увидеть себя, свой продукт, тех личностей, которых они хотят фотографировать, через мой фильтр. То есть, время оказалось на моей стороне.

Я думаю, что это был недостаточно прямой и не самый легкий путь, поскольку я всегда гнула свою линию и всегда шла в том направлении, в котором чувствовала, что хочу идти. Когда я начала заниматься фотографией, мне уже было 24 года, это была не моя первая карьера, и я не хотела заниматься ничем, что не отвечало бы полностью на все 100% моей личности и тому, что действительно нравится мне.

Как и многие другие, я впервые увидел твои работы в Vogue - они сразу привлекли мое внимание, потому что не были похожи на обычную съемку для модных журналов. Как вообще получилось так, что с такой необычной техникой ты попала в глянец?

Породина обладает собственным почерком, безошибочно узнаваемым на каждой фотографии, однако ее работы не повторяются, а рифмуются и поражают свежестью, точностью и интенсивностью. Творчество Породиной сочетает в себе авангардные и сюрреалистические мотивы и переносит зрителя в реальность одновременно современную и ностальгическую, настоящую и изменчивую, где герои смотрят на зрителякак будто из зазеркалья, мира грез и сна.

Елизавета Породина родилась в России, но в подростковом возрасте переехала с семьей в Германию, где живет и работает более 20 лет. Хотя искусство с детства помогало ей справляться с жизненными трудностями, образование она получила в области клинической психиатрии. К фотокамере Елизавета обратилась в поисках новых способов творческого самовыражения. Поначалу она фотографировала друзей и случайные ситуации, но вскоре ее заметили молодые дизайнеры, сотрудничество с которыми открыло ей путь к успеху. Всего за несколько лет Породина стала одним из самых востребованных фотографов в мире моды: за ее внимание соперничают крупнейшие модные компании, привлекающие ее работе над глобальными рекламыми кампаниями.

Когда мне задают этот вопрос, то люди всегда ждут, что есть какая-то прямая линеарная история, каким образом мои персонажи вдохновлены моим опытом работы в клинике или опытом из области психологии. Я не могу сказать, что я забыла эту жизнь, и не могу сказать, что я не ценю, что в моей жизни была эта часть. Я ценю все знания, которые тогда приобрела, и действительно, есть часть этой профессии, которую я любила. Но я думаю, что то, что объединяет мою бывшую профессию и нынешнюю профессию художника - это, скорее, мой интерес к людям, к жизни и к аспектам жизни, к аспектам личности в принципе, не конкретно психиатрические или клинические психологические аспекты, а просто мой глубокий интерес в человеке и в том, как как быстро или как медленно он меняется, насколько многогранная личность живет в одном человеке.

Я думаю, что и то, и другое. Нельзя сказать, что она только ограничивает или только дает свободу. Это действительно зависит от дня, от личности, которую ты фотографируешь в этот день; это зависит от того, пришло ли платье на сет или не пришло, и как ты вышел из этой ситуации. Это может быть позитивным или негативным событием. Я всегда верю в то - и это может быть скорее результат моей первой профессии как клинический психолог - что человек не может иметь полный контроль над ситуацией. Мы не боги - мы не можем управлять временем, мы не можем манипулировать другими людьми, и я не хочу этим заниматься. Но мы можем контролировать свою реакцию и мы можем таким образом повлиять на результат ситуации. И я думаю, что каждая ситуация в любом жизненном состоянии является каким-то образом ограничением, и вопрос в том, чем ты наполнишь эти рамки.

Я родилась в Москве в 1987 году и жила там до 12 лет. Когда мне было 12, мы переехали в Германию, и с тех пор я и жила в Германии. Когда я была ребенком, я росла в Москве, и моя мама открывала для меня большое количество разных культурных событий: мы ходили на выставки, мы смотрели выставки русских художников, конечно, но и разных других художников, и конечно же, я смотрела телевизор, я читала сказки, я ходила на балет, я ходила на оперу. И все эти все это каким-то образом влилось в мое подсознание и как бы иногда управляет мной, иногда определяет мою эстетику и то, что я нахожу действительно красивым, трогательным и ранимым.

Ты говорила, что тебе нравится андрогинность и даже мужчин ты снимаешь только тех, которые похожи на женщин.

Это действительно является большой частью моего творчества. Для меня андрогинность привлекательна в том смысле, что я считаю, что человек - это вселенная, это собрание множественности аспектов. Я считаю, что ограничение через гендерные роли - это неправильный подход к человеку, это слишком ограничивающий подход к человеку. Мне часто кажется, что общество, в котором мы живем, ограничивает мужчин на какое-то очень маленькое количество аспектов, которые для меня как творческого человека не очень интересны, которые иногда меня расстраивают, а иногда злят, и я не хочу, чтобы эти аспекты являлись частью моего творчества. И когда мужчина принимает участие в моем творчестве, это всегда приглашение для меня и для него испробовать новые неопознанные аспекты его личности, которые часто связаны с тем, что он экспериментирует со своей фемининностью.

Как бы ты сама описала стиль своих работ?