ФОТО | Ожившая сказка: как выглядит украшенный к Рождеству Вильнюс

Старый город Вильнюса весь сияет рождественскими огнями. Мимо некоторых из них просто невозможно пройти, не остановившись – изобретательности предпринимателей и дизайнеров нет предела. А вчера в торжественной обстановке зажглись праздничные огни на главной елке Литвы.