02.12.2023, 10:50
ФОТО | Ожившая сказка: как выглядит украшенный к Рождеству Вильнюс
ФОТО: ФОТОГРАФИИ: ELTA / ŽYGIMANTAS GEDVILA
Старый город Вильнюса весь сияет рождественскими огнями. Мимо некоторых из них просто невозможно пройти, не остановившись – изобретательности предпринимателей и дизайнеров нет предела. А вчера в торжественной обстановке зажглись праздничные огни на главной елке Литвы.
Традиционно праздничный период начался с зажжения огней на рождественской елке, символизирующей тепло и радость. Главная елка Литвы, как обычно, будет радовать глаз на Кафедральной площади до 7 января 2024 года.
Улицы Старого города начали излучать рождественское настроение гораздо раньше. Некоторые витрины становятся настоящими произведениями искусства, приглашая жителей и гостей Вильнюса остановиться, полюбоваться или зайти внутрь.