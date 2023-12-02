В Сингапур и Швейцарию не поедем: cтали известны самые дорогие города мира для жизни в 2023 году(4)
Мировой кризис стоимости жизни, начавшийся в 2022 году, далек от завершения. И жители больших городов чувствуют его на своей шкуре ежедневно. Согласно ежегодному индексу стоимости жизни в мире, публикуемому Economist Intelligence Unit (EIU), средняя стоимость жизни в этом году выросла на 7,4 %. Быстрее всего росли цены на продукты питания.
Хотя это немного меньше, чем скачок на 8,1%, зафиксированный тем же исследованием в 2022 году, цифры по-прежнему значительно превышают „исторические тенденции“ (2,9% за предыдущие пять лет).
Но есть и хорошие новости. Цены на коммунальные услуги – самая быстрорастущая категория в исследовании 2022 года – в этот раз продемонстрировала наименьший уровень инфляции.
Темпы роста цен замедляются из-за уменьшения проблем с цепочками поставок после того, как Китай отменил ограничения на поставки товаров Covid-19 в конце 2022 года. Однако цены на продуктовые товары продолжают расти, так как ритейлеры перекладывают более высокие затраты на потребителей, пишет CNN.
Неизбежный рост стоимости жизни привел к тому, что во многих городах стало дороже жить, но некоторые пострадали больше других.
Самые дорогие и дешевые города
Самыми дорогими городами мира были названы Сингапур и швейцарский Цюрих.
Возвышение последнего, который поднялся с шестого места в прошлогоднем списке, объясняется укреплением швейцарского франка, а также высокими ценами на продукты, товары для дома и отдыха.
Также были отмечены дороговизна транспорта и одежды в Сингапуре.
Еще один азиатский город – Гонконг – оказался на пятом месте, Лос-Анджелес на шестом, а Париж был назван седьмым самым дорогим городом мира.
Израильский Тель-Авив разделил восьмое место с датским Копенгагеном. Однако стоит отметить, что исследование проводилось до октябрьской вспышки конфликта между Израилем и Хамасом.
Наконец, Сан-Франциско, один из трех американских городов, попавших в топ-10, занял 10-е место.
Западноевропейские города, включая Копенгаген, Дублин и Вену, занимают около половины первых 20 мест. Одной из причин является рост цен. Другая причина заключается в том, что Европейский центральный банк в 2023 году шесть раз повышал процентные ставки, чтобы усмирить инфляцию, что привело к росту курса евро по отношению к доллару на 7 %. Североамериканские города в этом году опустились в рейтинге: Нью-Йорк, в прошлом году занимавший первое место в рейтинге самых дорогих городов вместе с Сингапуром, опустился на третье место, сообщает The Economist.
ТОП-10 самых дорогих городов в мире:
1-2. Сингапур и Цюрих
3-4. Ню-Йорк и Женева
5. Гонконг
6. Лос-Анджелес
7. Париж
8-9. Тель-Авив и Копенгаген
10. Сан-Франциско
Наиболее резко в списке просели российские города Москва и Санкт-Петербург, опустившись в рейтинге этого года на 105 мест до 142 и на 74 места до 147 соответственно. Стоимость рубля значительно упала после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
В исследовании говорится, что медленное восстановление экономики после пандемии и „низкий потребительский спрос“ были одними из факторов, которые привели к тому, что китайские города, такие как Пекин, который в прошлом году занимал 34 место, опустились на несколько позиций вниз.
Дамаск в Сирии остается самым дешевым городом мира. Тегеран (Иран) и Триполи (Ливия) также находятся недалеко от него, занимая 172-е и 171-е места соответственно.
Расходы на коммунальные услуги, домработниц и табак были самыми высокими в городах США, в то время как города Западной Европы наиболее дорогими оказались отдых, транспорт и бытовые товары.
По данным исследования, продукты и алкоголь дороже всего обойдутся вам в Азии.
В исследовании приняли участие 173 крупных города, было сравнено более 400 индивидуальных цен на 200 товаров и услуг. Из исследования был исключен венесуэльский Каракас, где цены выросли на 450 % с 2022 года.
В прошлогоднем отчете EIU верно предсказал, что цены на энергоносители и проблемы с цепочками поставок ослабнут в 2023 году. Доклад этого года заканчивается на более пессимистичной ноте. Процентные ставки вряд ли снизятся в ближайшее время, что будет сдерживать экономический рост; цены на энергоносители могут снова вырасти, если война между Израилем и Хамасом распространится на весь Ближний Восток; а Эль-Ниньо, который начался в июне и продлится до конца следующего года, может еще больше задрать цены на продукты питания.