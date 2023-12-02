В Сингапур и Швейцарию не поедем: cтали известны самые дорогие города мира для жизни в 2023 году

Хотя это немного меньше, чем скачок на 8,1%, зафиксированный тем же исследованием в 2022 году, цифры по-прежнему значительно превышают „исторические тенденции“ (2,9% за предыдущие пять лет).

Но есть и хорошие новости. Цены на коммунальные услуги – самая быстрорастущая категория в исследовании 2022 года – в этот раз продемонстрировала наименьший уровень инфляции.

Темпы роста цен замедляются из-за уменьшения проблем с цепочками поставок после того, как Китай отменил ограничения на поставки товаров Covid-19 в конце 2022 года. Однако цены на продуктовые товары продолжают расти, так как ритейлеры перекладывают более высокие затраты на потребителей, пишет CNN.

Неизбежный рост стоимости жизни привел к тому, что во многих городах стало дороже жить, но некоторые пострадали больше других.

Самые дорогие и дешевые города

Самыми дорогими городами мира были названы Сингапур и швейцарский Цюрих.

Возвышение последнего, который поднялся с шестого места в прошлогоднем списке, объясняется укреплением швейцарского франка, а также высокими ценами на продукты, товары для дома и отдыха.

Также были отмечены дороговизна транспорта и одежды в Сингапуре.

Еще один азиатский город – Гонконг – оказался на пятом месте, Лос-Анджелес на шестом, а Париж был назван седьмым самым дорогим городом мира.

Израильский Тель-Авив разделил восьмое место с датским Копенгагеном. Однако стоит отметить, что исследование проводилось до октябрьской вспышки конфликта между Израилем и Хамасом.

Наконец, Сан-Франциско, один из трех американских городов, попавших в топ-10, занял 10-е место.