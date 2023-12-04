04.12.2023, 07:00
ЕС призывает авиакомпании ввести единые размеры багажа(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Еврокомиссия призывает авиакомпании, которые обслуживают рейсы на территории ЕС, стандартизировать размеры багажа. Так надеются избавиться от путаниц и сделать путешествия более удобными, сообщает портал 34travel.me.
„Эта информация должна быть предоставлена путешественникам с самого начала, чтобы они точно знали, когда покупают билет, какой багаж могут брать на рейс“, – объясняет Адина Валеан, еврокомиссар по транспорту.
Отсутствие единых правил у авиакомпаний часто приводит пассажиров в недоумение и становится причиной дополнительных расходов. Это и собираются исправить евродепутаты.
Свои рекомендации они не публикуют – предлагают решить проблему представителям отрасли.