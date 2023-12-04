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04.12.2023, 07:00

ЕС призывает авиакомпании ввести единые размеры багажа

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Turistid
Turistid
ФОТО: Tanel Meos | Delfi Meedia

Еврокомиссия призывает авиакомпании, которые обслуживают рейсы на территории ЕС, стандартизировать размеры багажа. Так надеются избавиться от путаниц и сделать путешествия более удобными, сообщает портал 34travel.me.

„Эта информация должна быть предоставлена путешественникам с самого начала, чтобы они точно знали, когда покупают билет, какой багаж могут брать на рейс“, – объясняет Адина Валеан, еврокомиссар по транспорту.

Отсутствие единых правил у авиакомпаний часто приводит пассажиров в недоумение и становится причиной дополнительных расходов. Это и собираются исправить евродепутаты.

Свои рекомендации они не публикуют – предлагают решить проблему представителям отрасли.

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