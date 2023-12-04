Дух Рождества в немецком приморском городе Киль: что посмотреть и чем заняться?
От сказочного леса и освещенных улиц до традиционной рождественской ярмарки на Хольстенплац — Киль предлагает незабываемые развлечения и является одним из самых ярких праздничных направлений в Германии. Туристические эксперты паромного оператора DFDS собрали пять идей, как провести рождественские каникулы в Киле.
Сказочный лес, или Ратушная площадь
В преддверии Рождества, с 27 ноября по 23 декабря, Ратушная площадь города Киль превратится в сказочный лес. На центральной площади установлено более 500 рождественских елок, а также живописные деревянные домики, которые создадут идеальную праздничную атмосферу.
Панорамный вид
Помимо посещения городской площади, вы сможете насладиться бесподобным панорамным видом Киля с 67-метровой башни Ратуши, чтобы получить более полное представление о волшебстве Рождества в этом городе. С башни можно будет увидеть центр Киля и даже порт, открывая неповторимый вид на рождественские украшения и рынки, которые проходят как в самом центре города, так и за его пределами.
В Ратуше будут проводиться экскурсии по этому историческому зданию, построенному в 1907-1911 годах. Экскурсия в сопровождении гида — это прекрасная возможность глубже понять историю и архитектуру города.
Рождественская ярмарка
Рождественская ярмарка на Хольстенплац, которая будет работать с 27 ноября по 23 декабря, в этом году отмечает свое 50-летие. Рынок на Хольстенплац с инновационной световой экспозицией предложит своим посетителям не только возможность купить уникальные подарки ручной работы, но и насладиться вкусными угощениями и традиционным глинтвейном, который поможет согреться в холодную праздничную пору.
В этом году площадь будет частично преобразована в уютный зимний лес с разноцветными елями, подсвеченными декорациями лесных животных и барными столиками, а также более чем 99 светодиодными звездами, создающими сказочную атмосферу. На ярмарке можно будет и закупиться, и насладиться прекрасным рождественским сезоном с друзьями и семьей, делая фотографии рядом со световыми украшениями и волшебными оленями на улице Schevenbrücke.
Еда и фотографии
Площадь Асмус-Бремер-плац трудно не заметить благодаря ее волшебным украшениям и ярко освещенной рождественской пирамиде высотой 12,5 метра в центре площади. Пирамида — это одновременно популярное место встречи и место для отличных фотографий.
Эта площадь также является уютным местом, где можно будет попробовать традиционную немецкую кухню и насладиться приятной атмосферой с вкусным и теплым напитком в руке. Кулинарные предложения будут варьироваться от интернациональных колбасок до постоянно растущего ассортимента вегетарианских и веганских блюд.
Немецкий рождественский марафон
В часе езды от Киля вы также сможете открыть для себя рождественское волшебство Гамбурга. Этот город превратится в поистине сказочное место: здесь будут работать 15 различных рождественских ярмарок на любой вкус.
Ежегодно на Ратушной площади Гамбурга проводится рождественский базар, особое значение для которого имеет аутентичная атмосфера, создаваемая на улицах вокруг ратуши. Улицы будут разделены в зависимости от продаваемых товаров, например, специально созданная улица Goldgasse, или „Золотая улица“, где будут продаваться ювелирные изделия. Однако наиболее подходящей для детей, безусловно, станет Spielzeuggasse, которая также известная как „Улица игрушек“, где можно будет купить всевозможные подарки со всего мира. На этих улицах будет полно деревянных ларьков различных ремесленников, торгующих самодельными украшениями, пряниками и керамикой.
Как добраться до города Киль?
Если вы планируете поездку в приморский город Киль в поисках рождественского настроения, лучший способ добраться туда — на пароме. Паромный оператор DFDS предлагает регулярные маршруты из Клайпеды (Литва) в Киль (Германия), что позволяет путешественникам не только насладиться романтикой морского путешествия, но и перевезти собственный автомобиль и путешествовать без ограничений по багажу, гарантируя удобство и комфорт на пути к месту назначения.
Паром оператора DFDS отправляется из Клайпедского порта каждый день в 22:00, что дает вам возможность достичь берегов Германии уже на следующий день в 17:00.