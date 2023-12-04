Дух Рождества в немецком приморском городе Киль: что посмотреть и чем заняться?

Сказочный лес, или Ратушная площадь

В преддверии Рождества, с 27 ноября по 23 декабря, Ратушная площадь города Киль превратится в сказочный лес. На центральной площади установлено более 500 рождественских елок, а также живописные деревянные домики, которые создадут идеальную праздничную атмосферу.

Панорамный вид

Помимо посещения городской площади, вы сможете насладиться бесподобным панорамным видом Киля с 67-метровой башни Ратуши, чтобы получить более полное представление о волшебстве Рождества в этом городе. С башни можно будет увидеть центр Киля и даже порт, открывая неповторимый вид на рождественские украшения и рынки, которые проходят как в самом центре города, так и за его пределами.

В Ратуше будут проводиться экскурсии по этому историческому зданию, построенному в 1907-1911 годах. Экскурсия в сопровождении гида — это прекрасная возможность глубже понять историю и архитектуру города.

Рождественская ярмарка

Рождественская ярмарка на Хольстенплац, которая будет работать с 27 ноября по 23 декабря, в этом году отмечает свое 50-летие. Рынок на Хольстенплац с инновационной световой экспозицией предложит своим посетителям не только возможность купить уникальные подарки ручной работы, но и насладиться вкусными угощениями и традиционным глинтвейном, который поможет согреться в холодную праздничную пору.

В этом году площадь будет частично преобразована в уютный зимний лес с разноцветными елями, подсвеченными декорациями лесных животных и барными столиками, а также более чем 99 светодиодными звездами, создающими сказочную атмосферу. На ярмарке можно будет и закупиться, и насладиться прекрасным рождественским сезоном с друзьями и семьей, делая фотографии рядом со световыми украшениями и волшебными оленями на улице Schevenbrücke.

Еда и фотографии