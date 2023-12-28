Скандал в известном спа-отеле: клиентка требует вернуть деньги за отдых, отель указывает на ее непристойное поведение

Совсем недавно сразу в нескольких СМИ был опубликован рассказ известной эстонской блогерши Монделы Урбала об отдыхе в спа-отеле Wagenküll на юге Эстонии. Пребывание в отеле пришлось как раз на тот момент, когда весь Валгамаа пострадал от масштабного отключения электроэнергии. Именно этот факт, а также, как утверждает блогерша, грубое отношение персонала "превратили ее долгожданный отдых в кошмар".

Однако, если разобраться в этой истории чуть подробнее, выясняется целый ряд несовпадений и даже же придуманных фактов, что свидетельствует об истинной цели рассказа "про испорченный отдых“ - получить деньги. Издание Kroonika обратилось к управляющей спа-отелем Wagenküll Марис Райманн за разъяснениями. По ее словам, отключение электроэнергии действительно имело место - и это от них совсем не зависело. Но никто клиентке не грубил, а, наоборот, отель пытался как можно быстрее решить все проблемы, и на самом деле вызывающе себя вел не персонал гостиницы, а как раз таки сама Мондела, потребовавшая вернуть ей деньги за весь пакет отдыха. И это несмотря на то, что ранее она с радостью приняла в качестве компенсации за временное отсутствие электричества ваучер на питание в ресторане в размере 80 евро. Как говорит управляющая отелем, есть множество доказательств того, что утверждения, сделанные блогершой, не выдерживают никакой критики.