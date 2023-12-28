Скандал в известном спа-отеле: клиентка требует вернуть деньги за отдых, отель указывает на ее непристойное поведение(20)
В конце ноября в Валгамаа случилось масштабное отключение электроэнергии - в момент без электричества оказались сотни домохозяйств и предприятий, в том числе и отели. Среди них - спа-отель Wagenküll, куда как раз в этот день должна была приехать на отдых блогер Мондела Урбала. Несмотря на предоставленную помощь и компенсацию, она осталась недовольна оказанными ей услугами и настойчиво стала требовать возврата полной стоимости пакета отдыха. Кто прав, кто виноват в этой истории, разбиралось издание Kroonika.
Совсем недавно сразу в нескольких СМИ был опубликован рассказ известной эстонской блогерши Монделы Урбала об отдыхе в спа-отеле Wagenküll на юге Эстонии. Пребывание в отеле пришлось как раз на тот момент, когда весь Валгамаа пострадал от масштабного отключения электроэнергии. Именно этот факт, а также, как утверждает блогерша, грубое отношение персонала "превратили ее долгожданный отдых в кошмар".