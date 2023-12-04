9 декабря в Таллинне пройдет рождественская ярмарка эстонских музейных магазинчиков
В этом году совместная рождественская распродажа эстонских музейных магазинов пройдет параллельно с традиционной книжной ярмаркой в зале „Сталкер“ Культурного котла. В предпраздничной атмосфере вы можете выбрать красивый и интересный подарок для родных и близких.
По инициативе Таллиннского городского музея вновь состоится совместная рождественская ярмарка музейных магазинов. Это хорошая возможность найти для близких особенные и ценные подарки, например, музейные сувениры или билеты в музеи.
Помимо семи филиалов Таллиннского городского музея, в число которых входят, например, Музей Каламая и Музей фотографии, в рождественской ярмарке примут участи 17 эстонских музеев: Музей под открытым небом, Художественный музей Эстонии, Эстонский исторический музей, Музей здоровья, Компьютерный музей, музей Харьюмаа, Военный музей – Музей генерала Лайдонера, Музей мотоспорта MOMU, Музей Калевипоэга, Музей Хаапсалуского замка, Морской музей, Музей прикладного искусства и дизайна, Центр ледникового периода и Музей прибрежного народа.
В то же время в Котле культуры состоится традиционная книжная ярмарка издательств. В течение дня в зале мероприятий можно ознакомиться с программой музеев-участников.
Кофе и закуски предложит кафе Karulaugu pesto.
Время работы рождественской ярмарки эстонских музейных магазинчиков - 9 декабря с 11:00 до 17:00. Адрес: Котел культуры, Põhja pst 27a, Tallinn.
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