9 декабря в Таллинне пройдет рождественская ярмарка эстонских музейных магазинчиков

По инициативе Таллиннского городского музея вновь состоится совместная рождественская ярмарка музейных магазинов. Это хорошая возможность найти для близких особенные и ценные подарки, например, музейные сувениры или билеты в музеи.

Помимо семи филиалов Таллиннского городского музея, в число которых входят, например, Музей Каламая и Музей фотографии, в рождественской ярмарке примут участи 17 эстонских музеев: Музей под открытым небом, Художественный музей Эстонии, Эстонский исторический музей, Музей здоровья, Компьютерный музей, музей Харьюмаа, Военный музей – Музей генерала Лайдонера, Музей мотоспорта MOMU, Музей Калевипоэга, Музей Хаапсалуского замка, Морской музей, Музей прикладного искусства и дизайна, Центр ледникового периода и Музей прибрежного народа.

В то же время в Котле культуры состоится традиционная книжная ярмарка издательств. В течение дня в зале мероприятий можно ознакомиться с программой музеев-участников.

Кофе и закуски предложит кафе Karulaugu pesto.

Время работы рождественской ярмарки эстонских музейных магазинчиков - 9 декабря с 11:00 до 17:00. Адрес: Котел культуры, Põhja pst 27a, Tallinn.

Больше информации можно найти ЗДЕСЬ.