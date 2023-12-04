ФОТО | Какая красота! В Ласнамяэ начался рождественский сезон

„Вчера мы передали дух Рождества жителям микрорайонов Куристику, Прийсле и Маяка. В конце этой недели мы с нетерпением ждем встречи с вами на променаде Паэ и семейной площадке Катлери/Паасику, чтобы зажечь вторую свечу адвента“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В воскресенье, 10 декабря свечи адвента будут зажжены в двух местах: в 13 часов на променаде Паэ и в 16 часов на семейной площадке Катлери/Паасику. Музыкальное сопровождение в этот раз предложит духовой квартет Brassical.

Теплую атмосферу создадут горячий безалкогольный глинтвейн и превосходное имбирное печенье, которые будут предложены всем посетителям бесплатно. На каждом концерте самых маленьких гостей праздника будет ждать программа аниматора-Гномика.

Мероприятие проводит управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с ласнамяэским приходом Святого Маркуса Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Вход свободный. Продолжительность мероприятий составит около 1 часа. Поскольку концерты будут проходить на открытом воздухе, организаторы призывают одеваться по погоде.