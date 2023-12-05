Франция запрещает курение на пляжах, теперь за это грозит штраф

Франция объявила о запрете курения на пляжах в рамках широкой кампании по борьбе с курением, пишет Euronews.

К первой половине 2024 года в рамках четырехлетнего „плана против табака“ будет также запрещено курить возле школ и в государственных лесах и зеленых зонах.

Во Франции уже существует 7 200 зон, свободных от табака, которые были определены местными советами. В их число входят лесные массивы на юге страны, подверженные высокому риску лесных пожаров.

Власти пока не раскрывают подробностей того, как будет обеспечиваться соблюдение запрета и будут ли выписываться штрафы нарушителям.

Мексика запрещает курение во всех общественных местах

Тем временем Мексика полностью запретила курение сигарет во всех общественных местах - в том числе в отелях и на пляжах.

Ранее запрет на курение распространялся только на общественный транспорт, бары, рабочие места и рестораны. С 15 января правительство расширило рамки запрета, включив в него все закрытые и открытые общественные места, такие как отели, курорты, пляжи, парки и все места, где могут собираться дети.

Единственное законное место для курения табака в Мексике - это частные дома или частные открытые пространства.

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В стране действуют одни из самых строгих в мире антитабачных законов. Туристы, которые курят, могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 300 долларов за курение в общественных местах. Тем, кто откажется подчиниться запрету, грозит до 36 часов тюремного заключения.

Также были ужесточены правила в отношении электронных сигарет и вейпов. Эти устройства нельзя импортировать, продавать или использовать в общественных местах в Мексике.

Где еще туристы должны следить за запретами на курение?

Мексика - не единственная страна со строгими законами о курении. В Ирландии, Греции, Венгрии и на Мальте уже действуют подобные ограничения.