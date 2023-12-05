ВИДЕО | "Лицемерные клоуны": частный бизнес-джет, направлявшийся на климатическую конференцию, вмерз во взлетную полосу

„Их частные самолеты выбрасывают две тонны углекислого газа в час. Ох, какие лицемерные клоуны!“ — написал человек, поделившийся видео. „Они бы использовали Zoom, если бы действительно заботились [о климате]!“ — добавил он.

По некоторым данным, самолет примерз к взлетной полосе из-за экстремальных условий, однако пока неясно, получило ли воздушное судно какие-то повреждения.

По данным Central Jets, самолету 16 лет, он эксплуатируется коммерческой авиационной компанией Bairline Fluggessellschaft.

Авиационный хаос в Мюнхене

В минувшие выходные аэропорт Мюнхена пришлось закрыть из-за сильного снегопада, что привело к задержке и отмене сотен рейсов. Помимо этого, в этом же районе было серьезно нарушено движение поездов.