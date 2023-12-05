Перу резко увеличивает число туристов, которым разрешено посещать Мачу-Пикчу

"Затерянный город“ Мачу-Пикчу — самый известный и самый загадочный памятник культуры инков в мире, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Открыт он был всего 100 лет назад по чистой случайности: кто-то из местных крестьян рассказал археологам о древних высокогорных руинах. Это единственный нетронутый испанцами монумент инков: либо завоеватели просто не дошли сюда, либо крестьяне им попались менее болтливые.

В настоящее время доступ к культовой достопримечательности ограничен 3 800 туристами в день. Однако с января эта цифра вырастет до 4 500 в день, а в некоторые даты может быть увеличена до 5 600 в день.

Чиновники подчеркивают, что сохранение исторического объекта остается приоритетом.

Изменения в посещении Мачу-Пикчу происходят на фоне попыток Перу оправиться от последствий пандемии COVID-19. По оценкам, к концу этого года южноамериканскую страну посетят всего 2,2 миллиона человек, что yf 50% меньше, нежели до пандемии.