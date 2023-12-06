Голосуем! Где самая красивая рождественская елка — в Таллинне, Риге или Вильнюсе?

До Рождества и Нового года еще много времени, но праздничное настроение столицы стран Балтии создают уже сейчас. Смотрите, какие красавицы уже стоят на главных площадях трех балтийских столиц. Какая нравится вам больше всего?

Таллинн

На прошлой неделе на Ратушной площади Таллинна зажглись огни на рождественской елке. Как и в прошлые годы, вокруг нее установили деревянные домики, где можно купить различные сувениры, изделия ручной работы, сладости и глинтвейн. Кроме елки на Ратушной площади столицы Эстонии нашлось место для каруселей для детей, а на домике Деда Мороза установлен почтовый ящик, в который все желающие могут бросить письмо с просьбой о подарке или просто с хорошими пожеланиями.

Рождественский рынок на Ратушной площади Таллинна будет работать каждый день с 11:00 до 20:00 до 7 января 2024 года. Горячие напитки и еда предлагаются с воскресенья по четверг с 10:00 до 22:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 23:00 На большой сцене культурная программа будет представляться по пятницам и субботам с 17 до 19 часов и по воскресеньям с 12 до 14 часов. Домик Деда Мороза будет открыт каждый день с 12:00 до 18:00.

Рига

Рига всегда славилась своими елочками, придумав даже на зимний период специальные тематические экскурсии "По следам рождественских елок“. Но главная красавица традиционно устанавливается на Домской площади, где в праздничный период работает рождественский базарчик. В этом году он будет открыт до 7 января.

Рождественский базарчик будет работать с 11 до 21 часов с понедельника по четверг, с 10 до 22 часов — по пятницам и субботами, и с 10 до 20 часов по воскресеньям. Планируется, что 24 декабря базарчик будет работать с 10 до 18 часов, 25 и 26 декабря — с 10 до 20 часов.

Одновременно, 31 декабря он будет открыть с 10 до 2 часов ночи, а 1 января откроется в полдень и проработает до 20 часов.

Вильнюс

Впервые за много лет на на Кафедральной площади Вильнюса установили живую елку. До этого столица Литвы устанавливала различные инсталляции в виде рождественской елки.