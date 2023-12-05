ФОТО | В центре Ülemiste можно будет увидеть таинственных белок-летяг

В фотовыставку „Животное года – белка-летяга“ вошли 53 работы. На фотографиях, милых и образовательных одновременно, можно увидеть повседневную жизнь нашего скрытного соседа. „Я рекомендую обязательно посетить выставку, чтобы познакомиться с этим животным, которого в нашей природе насчитывается всего две-три сотни особей“, – сказал один из кураторов выставки, фотограф-натуралист Тармо Микуссаар.

По словам Микуссаара, вероятность того, что в лесу человек наткнется на белку-летягу, мала. „Это охраняемый вид первой категории, и места обитания белки-летяги держатся в секрете“, – сказал Микуссаар. Это означает, что и сфотографировать животное могут только знатоки природы, которые знают, где находится конкретное гнездо.

„Выставка поможет нам сделать природу ближе в частности к тем людям, которые в лесу или тематических музеях бывают нечасто. Даже если всего один человек благодаря ей откроет в себе любовь к животным и природе, это будет значить, что мы хорошо поработали“, – сказала руководитель по маркетингу и ответственному предпринимательству центра Ülemiste Тийа Нымм. – Наряду с интересными научными фактами посетители выставки узнают, что белка-летяга – это также просто милая пучеглазая зверюшка, сохранение которой в наших лесах в значительной степени в наших собственных руках“.

Выставка будет открыта до конца января. Фотографии для выставки отобрали фотограф-натуралист Тармо Микуссаар и журналист-натуралист Хелен Арусоо. Консультировал их Уудо Тимм, один ведущих специалистов по белкам-летягам в Эстонии. На выставке можно будет увидеть работы Ингмара Муузикуса, Каула Нурма, Райнара Курбеля, Меэлиса Калева, Арго Аргеля, Тармо Микуссаара, Тыну Лаази, Лийзы Реннель, Кадри Реннель, Маре Реннель, Тоомаса Реннеля, Имби Метс, Яануса Ремма и Уудо Тимма.