ФОТО | С Дедом Морозом, пипаркоками и коктейлями! Tallink с размахом представил рождественское меню из 124 блюд(1)
Недавно Tallink представил новое праздничное меню из 124 рождественских блюд - настоящее гастрономическое путешествие! В честь этого на судне Tallink прошла мастерская по украшению пипаркоков, Дед Мороз просил рассказать стихи за подарки, а гости могли угоститься рождественскими коктейлями и сезонными кофейными напитками от Starbucks.
Проведённый осенью опрос Tallink показал, что 84% жителей Эстонии чувствуют себя любимыми, когда проводят время с близкими. Во время праздников значительная часть такого драгоценного времени проходит на кухне, среди кастрюль и сковородок. Поэтому Tallink предлагает в этом году не насладиться рождественским семейным ужином на море, спокойно бросив фартук в угол, – ведь праздничный стол уже накрыт.
Рождественское меню ресторана Grande Buffet сервируют с 15 ноября по 31 декабря на лайнерах Baltic Queen и Victoria I и до 26 декабря на судах Silja Serenade, Silja Symphony и Baltic Princess. Блюда чуть более лёгкого рождественского меню можно попробовать также в ресторанах Delight Buffet на борту паромов MyStar и Megastar линии Таллинн–Хельсинки. Кроме того, в расположенном на борту кафе Starbucks есть специальные сезонные напитки.
В рождественском меню этого года есть интересные бриллианты. Разнообразные рецепты приготовят вас к путешествию по давним традициям и до современности. Креативный шеф-повар Йоонас Маунула рассказал, что при составлении меню команда поваров решила сохранить верность классическим рождественским угощениям и одновременно привнести некоторые новые элементы. Этот принцип золотой середины даст вам наесться кровяной колбасы и квашеной капусты, взять-кусочек-другой селёдки в маринаде с ароматом имбирного печенья и добавить в тарелку порцию блестящей новинки этого года – салаки в маринаде из глёга. Новые границы вкусов откроют для вас и рулет из лапландского хлеба с лососем горячего копчения, пирог с копченой олениной и салака в соусе из икры пинагора
Ценители финской классики рождественского стола выбирают рождественскую ветчину и запеканки из картофеля, моркови и репы. В лучших традициях Швеции в меню присутствуют фрикадельки, рыба всех видов и способов приготовления и, конечно, заманчивое „Искушение Янссона“.
„Рекомендую осмелиться попробовать всё, — с улыбкой отвечает Маунула на вопрос, что, по его мнению, стоит попробовать из меню этого года, и добавляет – но если мне непременно нужно что-то выделить, то это было бы традиционное шведское блюдо „Губбрёра“ - салат из картофеля, яиц, лука и селедки“. А ещё шеф посоветовал попробовать креветочный „Скаген“, который теперь подаётся на блинчиках.
Если вам уже не терпится перейти к сладкому, обратите внимание на стол с мороженым и ни в коем случае не пропустите пряничную панакоту, рождественский бисквитный рулет и новогодний торт „Шишка“.
В рождественском меню Tallink большое внимание уделено продуктам растительного происхождения. 40% всего меню вполне подходит веганам, что заодно даёт прекрасную возможность и прочим любителям рождественских угощений посмаковать традиционные блюда в новом виде. Пора отважно подцепить на вилку веганскую рождественскую колбасу и оставить на тарелке местечко для карпаччо из свёклы или бургера, начинённого горошком с дымком барбекю.