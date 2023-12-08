ФОТО | С Дедом Морозом, пипаркоками и коктейлями! Tallink с размахом представил рождественское меню из 124 блюд

Проведённый осенью опрос Tallink показал, что 84% жителей Эстонии чувствуют себя любимыми, когда проводят время с близкими. Во время праздников значительная часть такого драгоценного времени проходит на кухне, среди кастрюль и сковородок. Поэтому Tallink предлагает в этом году не насладиться рождественским семейным ужином на море, спокойно бросив фартук в угол, – ведь праздничный стол уже накрыт.

Рождественское меню ресторана Grande Buffet сервируют с 15 ноября по 31 декабря на лайнерах Baltic Queen и Victoria I и до 26 декабря на судах Silja Serenade, Silja Symphony и Baltic Princess. Блюда чуть более лёгкого рождественского меню можно попробовать также в ресторанах Delight Buffet на борту паромов MyStar и Megastar линии Таллинн–Хельсинки. Кроме того, в расположенном на борту кафе Starbucks есть специальные сезонные напитки.

В рождественском меню этого года есть интересные бриллианты. Разнообразные рецепты приготовят вас к путешествию по давним традициям и до современности. Креативный шеф-повар Йоонас Маунула рассказал, что при составлении меню команда поваров решила сохранить верность классическим рождественским угощениям и одновременно привнести некоторые новые элементы. Этот принцип золотой середины даст вам наесться кровяной колбасы и квашеной капусты, взять-кусочек-другой селёдки в маринаде с ароматом имбирного печенья и добавить в тарелку порцию блестящей новинки этого года – салаки в маринаде из глёга. Новые границы вкусов откроют для вас и рулет из лапландского хлеба с лососем горячего копчения, пирог с копченой олениной и салака в соусе из икры пинагора

Ценители финской классики рождественского стола выбирают рождественскую ветчину и запеканки из картофеля, моркови и репы. В лучших традициях Швеции в меню присутствуют фрикадельки, рыба всех видов и способов приготовления и, конечно, заманчивое „Искушение Янссона“.