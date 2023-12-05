Эстонская команда поваров участвует во Всемирной кулинарной олимпиаде. Вот что они приготовят

Эстонской команде придется в течение двух дней приготовить меню из трех блюд на 110 человек и меню из семи блюд от шеф-повара. Меню из трех блюд уже составлено и поэтому 4 декабря в отеле Swissotel прошел ужин, на котором все желающие могли попробовать и оценить творение команды.

Первым блюдом ужина стал террин из форели из Пяхкла, рулет из кольраби с крем-сыром и икрой форели, мусселин из речного рака, ржаной сухарик с копченой форелью, пюре из кольраби и лука и соус бланманже из лука-порея.

На основное блюдо команда представила балотин из оленины с солеными каперсами с черемшой, рагу из оленины и лесных грибов, цикорий с вишней, крокет из лесных грибов с беконом, козелец, гель с вином Põltsamaa Tõmmu и ежевикой, соус из трав.

На десерт же были поданы облепиховый баваруаз, ганаш из белого шоколада и ягод можжевельника, ванильное печенье мадлен, йогуртово-облепиховый сорбет и облепиховый мармелад.

В команду эстонских поваров входят повара из разных ресторанов: капитан Марко Сымер (Horisont), Денис Голик (Tchaikovski), Герман Махарашвили, Карл Маркус Лехтоя (Joyce), Кирилл Беляков (Puri), Лаури Ээпик (Royal Catering), Мерле Якобсон (Merlette), Анна Шалухина (LushMama), Милена Симане (Milena catering), Максим Иванушкин (Kogu resto).

На олимпиаде между собой поборются команды из 24 стран. Команда может заработать максимум 100 пунктов: до 50 за вкус, до 10 за внешний вид и до 40 за работу команды. При этом все команды, получившие больше определенного количества очков, получат медали: золото за 90 пунктов, серебро за 80 и бронзу за 70.