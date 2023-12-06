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06.12.2023, 08:54

ФОТО | PiparkoogiMaania 2023: выставка, которую нельзя пропустить!

 
Выставка открыта до 7 января 2023.
Выставка открыта до 7 января 2023.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Каждый год в декабре в Галерее дизайна и архитектуры открывается выставка Piparkoogimaania, на которой действует одно строгое правило - все экспонаты должны быть изготовлены из теста для рождественского печенья пипаркоок.

Главная тема этого года — "Кино“. На выставке можно увидеть экспонаты, связанные с кино, известными героями и актерами. Вас ждут Чарли Чаплин и Джеймс Бонд, Годзилла и Альфред Хичкок, карета Золушки и персонажи "Звездных войн", накситралли и Лотте.

Кроме того, на выставке работают мастерские по изготовлению рождественского печенья и кафе. Регистрация на мастер-класс ЗДЕСЬ.

Стоимость билета для взрослых и школьников - 3.50€, дети дошкольного возраста - бесплатно.

Выставка открыта до 7 января 2023 с 11:00 до 18:00. 24 декабря и 31 декабря - с 11:00 до 15:00, 1 января выставка закрыта.

Адрес: Галерея дизайна и архитектуры в Таллинне, Пярну мнт. 6

Больше информации можно найти на официальном сайте: http://piparkoogimaania.ee

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