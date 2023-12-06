ФОТО | PiparkoogiMaania 2023: выставка, которую нельзя пропустить!

Главная тема этого года — "Кино“. На выставке можно увидеть экспонаты, связанные с кино, известными героями и актерами. Вас ждут Чарли Чаплин и Джеймс Бонд, Годзилла и Альфред Хичкок, карета Золушки и персонажи "Звездных войн", накситралли и Лотте.

Кроме того, на выставке работают мастерские по изготовлению рождественского печенья и кафе. Регистрация на мастер-класс ЗДЕСЬ.

Стоимость билета для взрослых и школьников - 3.50€, дети дошкольного возраста - бесплатно.

Выставка открыта до 7 января 2023 с 11:00 до 18:00. 24 декабря и 31 декабря - с 11:00 до 15:00, 1 января выставка закрыта.



Адрес: Галерея дизайна и архитектуры в Таллинне, Пярну мнт. 6

Больше информации можно найти на официальном сайте: http://piparkoogimaania.ee