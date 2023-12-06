ФОТО | Ожившая сказка: рождественские витрины в Вяэтса
Небольшой поселок Вяэтса находится в Ярвамаа, всего в 6 км от Пайде и 9 км от Тюри. Но ежегодно в декабре сюда съезжается несколько тысяч человек. Все ради того, чтобы полюбоваться сказочными рождественскими витринами.
Вчера в Вяэтса в торжественной обстановке представили уже ставшую традиционной выставку "Рождественских витрин". Над оформлением этого праздничного убранства работали практически все местные жители, превратив многочисленные окна Народного дома в сказочные витрины.
Рождественские окна можно увидеть до 5 января 2024 года (осмотр с улицы). Открыты они круглые сутки, но особенно эффектно смотрятся в темное время суток.
10 и 17 декабря с 17:00 до 19:00 перед зданием Народного дома пройдет рождественский рынок, где можно будет купить подарки, изделия ручной работы, сувениры и сладости.