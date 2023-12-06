ФОТО | Ожившая сказка: рождественские витрины в Вяэтса

Небольшой поселок Вяэтса находится в Ярвамаа, всего в 6 км от Пайде и 9 км от Тюри. Но ежегодно в декабре сюда съезжается несколько тысяч человек. Все ради того, чтобы полюбоваться сказочными рождественскими витринами.