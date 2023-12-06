ФОТО | В Мустамяэ открылся первый в Эстонии ресторан крупнейшей в мире сети пиццерий Domino’s Pizza

Среди прочих на мероприятии присутствовали инфлюенсеры и известные общественные личности, такие как Анита Сибул, Дезире Мумм, Эверт Поом, Даниэль Леви Вийналасс, Кристьяна Мере и другие. Гости могли наслаждаться вкусными пиццами Domino’s Pizza, прекрасной музыкой и участвовать в увлекательных играх под руководством ведущего Кристьяна Люйса.

Domino’s Pizza - это международная сеть пиццерий, основанная в США в 1960 году, и на данный момент у неё более 20 000 ресторанов по всему миру. Известная по всему миру сеть пиццерий Domino’s Pizza славится своей скоростью приготовления пицц. Пиццы готовятся в среднем за 15 минут, а доставка, естественно, бесплатная, осуществляется в течение максимум 30 минут.