ФОТО | В Мустамяэ открылся первый в Эстонии ресторан крупнейшей в мире сети пиццерий Domino’s Pizza(2)
5 декабря вечером, в торговом центре Mustamäe Keskus в Таллинне, был устроен большой праздник в честь открытия первого ресторана Domino’s Pizza в Эстонии.
В торжественной церемонии разрезания красной ленты приняли участие посол США в Эстонии Джордж П. Кент, маркетинговый директор Domino’s Pizza в странах Балтии Ромас Лигейкис и генеральный директор торгового центра Mustamäe Keskus Ирина Кадырко.
Среди прочих на мероприятии присутствовали инфлюенсеры и известные общественные личности, такие как Анита Сибул, Дезире Мумм, Эверт Поом, Даниэль Леви Вийналасс, Кристьяна Мере и другие. Гости могли наслаждаться вкусными пиццами Domino’s Pizza, прекрасной музыкой и участвовать в увлекательных играх под руководством ведущего Кристьяна Люйса.
Domino’s Pizza - это международная сеть пиццерий, основанная в США в 1960 году, и на данный момент у неё более 20 000 ресторанов по всему миру. Известная по всему миру сеть пиццерий Domino’s Pizza славится своей скоростью приготовления пицц. Пиццы готовятся в среднем за 15 минут, а доставка, естественно, бесплатная, осуществляется в течение максимум 30 минут.
Ресторан Domino’s Pizza в торговом центре Mustamäe Keskus откроет свои двери для посетителей 8 декабря.