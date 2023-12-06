Не попавшая в Эстонию туристка: требовали то, чего быть у меня не могло(8)
На днях в редакцию "Нарвской газеты“ пришло письмо от российской туристки, пытавшейся в ноябре посетить Эстонию.
Татьяна Урсу, как представилась изданию автор письма, довольно эмоционально описала ситуацию, которая произошла с ней 21 ноября этого года на погранпункте Нарва-1.
Женщина с двойным гражданством ( Молдовы и России) была подвергнута здесь дополнительной проверке. Проверка заняла порядка 40 минут. Татьяну отвели в отдельное помещение, где ей были заданы уточняющие вопросы о целях и деталях поездки, а также, отмечает женщина особо, в ее смартфоне была просмотрена фотогалерея.
Ответить на вопросы, куда хочет пойти и что посмотреть, для Татьяны, по ее словам, не составило труда, поскольку ехала она с целью пройтись по магазинам и обязательно заглянуть в Нарвскую крепость, о которой была наслышана. Но вот просмотр пограничником ее фотогалереи оказался для туристки весьма чувствительным моментом, поскольку некоторые снимки в ее телефоне носили глубоко личный характер: „Обнаженная натура“, пояснила нам Татьяна. Ее также смущала законность этой процедуры в целом.
Проверка завершилась для женщины отказом на посещение Эстонии и, по словам туристки, довольно невежливым комментарием пограничника, имя которого она называет в своем письме. От такого обращения с ней Татьяна, впервые пересекавшая границу Евросоюза, испытала, по ее словам, шок. И сочла нужным рассказать об этом инциденте через прессу, попросив в нем разобраться.
Не смогла ответить четко, документальных подтверждений не имела
Пояснения по нашему запросу в Департамент полиции и погранохраны дал руководитель группы погранперехода Нарва Андрус Сойоне. Г-н Сойне подтвердил, что 21 ноября около 11 часов на погранпереход Нарва прибыла 25-летняя женщина с двойным гражданством.
На пограничном пункте женщину подвергли первичному пограничному досмотру – проверили ее личные и проездные документы, провели первичное собеседование. Поскольку женщина не смогла объяснить цель своей поездки, ее направили на дополнительную проверку документов.
В ходе беседы женщина не смогла дать четких ответов о цели своей поездки, постоянно меняла свои показания, не имела соответствующих документов, обосновывающих цель и условия поездки. Таким образом, условия въезда, пребывания и выезда из Евросоюза не были соблюдены. Ей не разрешили въезд в страну, запретили въезд и отправили обратно в Россию.
„К тому же для проверки билетов и бронирования необходимо как минимум уточнить у человека их наличие, я же сказала сразу, что цель туризм и шопинг, одним днём без ночёвки.
Г-н Сойне отмечает, что при контроле документов уровня II цель пограничников — убедиться, что человек, желающий въехать в страну, честен и сообщает правду о цели своей поездки.
Нужны брони и билеты
Что же может быть доказательством этого?
- Иностранцы, прибывающие на пограничный контроль, обычно со своих телефонов показывают пограничникам бронь, билеты и т.п., необходимые для пребывания в Эстонии. В большинстве случаев все подобные документы у иностранцев хранятся в телефонах. Утверждение о том, что пограничники на пограничном контроле взяли у кого-то телефон и сами его просмотрели, не соответствует действительности. Женщина сама показала офицеру содержимое телефона, но, к сожалению, там не оказалось ни документа, ни брони, ни билета, которые бы давали уверенность в правдивости рассказа женщины о цели поездки.
Не согласен руководитель группы погранперехода и с тем, что пограничник непрофессионально отнесся к проверяемой, предложив свою трактовку его слов и реакций.
А если только на один день?
– Могу с уверенностью сказать, что самостоятельно телефон я не давала, – настаивает Татьяна, – пограничник протянул руку и сказал: „Откройте телефон“. К тому же для проверки билетов и бронирования необходимо как минимум уточнить у человека их наличие, я же сказала сразу, что цель туризм и шопинг, одним днём без ночёвки.
В самом деле, какие должны быть в таком случае подтверждения, если турист намерен заглянуть в Эстонию всего лишь на один день? Этот вопрос мы также задали сотрудникам Департамента полиции и погранохраны.
Что касается Татьяны — ей по-прежнему непонятно, зачем так тщательно просматривалась ее фотогалерея, вплоть до тех самых „ню“ годовой давности: „Ведь скриншоты билетов и броней (если бы они были) находились бы в начале ленты и сразу бросились бы в глаза, – говорит она
В редакцию „Нарвской газеты“ поступил ответ на наш запрос из Департамента полиции и погранохраны.
Редакция спрашивала : какие доказательства ясности цели своей поездки человек должен иметь при себе, если он решил побывать в Эстонии, а конкретно, в Нарве только 1 день?
Отвечает начальник пограничного пункта Кагу Петер Маран:
– Если человек желает ехать в Эстонию из России, он обязательно должен иметь при себе действующий проездной документ. Кроме того, граждане третьих стран должны иметь дополнительное основание для пребывания, если не указано иное. Гражданам Эстонии и Европейского Союза достаточно действующего проездного документа.
С некоторыми странами действуют зарубежные соглашения, а это значит, что визовые требования на граждан этих стран не распространяются (в том числе на граждан Молдовы – ред.). В этом случае людям нужен только действительный проездной документ, и они не должны находиться в Шенгенской зоне более 90 дней из последних 180 дней. Гражданам третьих стран, с которыми нет действующих иностранных соглашений, для въезда в Эстонию помимо проездного документа необходима виза. Если у иностранного гражданина есть дополнительное основание, например, разрешение на работу или вид на жительство, он может въехать в Эстонию, даже если он находился в Шенгенской зоне более 90 дней в течение 180 дней.
Если, например, гражданин Молдовы приезжает на границу, в первую очередь определяется, является ли предъявленный им документ проездным, принадлежит ли он ему, действителен ли и подлинен ли он. Штампы в паспорте затем проверят, как долго он находится в Шенгенской зоне. Если он не находился в Шенгенской зоне более 90 дней из последних 180 дней, дополнительные основания для пребывания не запрашиваются, а если их больше, то их необходимо запросить. Если дополнительных оснований для пребывания помимо паспорта нет, то есть повод наложить запрет на въезд.
Определение запрета на въезд основывается на шенгенской форме, где записаны личные данные, данные о проездном документе и гражданстве пересекающего границу, а также причина запрета пересечения границы. В приведенном примере, если гражданин Молдовы находился в Шенгенской зоне дольше разрешенного и не имеет дополнительных оснований для пребывания, то будет записано, что лицу запрещен въезд, поскольку он находился в Шенгенской зоне более 90 дней в течение 180 дней.
Помимо того, что запрет на въезд налагается на лицо, находившееся в Шенгенской зоне более 90 дней в течение 180 дней, есть и другие основания для блокировки. Например, запрет на въезд в страну на границе налагается также лицам, не имеющим соответствующих документов для въезда в страну, дающим неясные заявления о цели поездки или если установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.
Люди, не имеющие соответствующих документов для въезда в страну и дающие неясные заявления о цели своей поездки, в основном являются гражданами Молдовы на пограничных пунктах между Эстонией и Россией, но время от времени такая причина возникает и у граждан других стран. Прибыв на погранпереход, они говорят странные вещи, не соответствующие их реальным планам. Например, они говорят, что едут в Эстонию на отдых, но до границы добираются пешком, без билетов и брони.
Предотвращение пересечения границы на том основании, что человек может представлять опасность для общественного порядка или безопасности нашей страны, вытекает из распоряжения правительства Эстонии, принятого в сентябре 2022 года. Он ограничивает передвижение российских граждан, путешествующих по действующей краткосрочной визе в Шенгенскую зону, и является частью пакета санкций. Поскольку большинство граждан России поддерживают режим Путина и войну на Украине, российские граждане считаются угрозой общественному порядку и внутренней безопасности. Данная санкция распространяется только на поездки по краткосрочной визе. Однако в случае с гражданами России проверяется, имеются ли исключающие обстоятельства или ситуации, когда по гуманитарным соображениям есть основания сделать исключение и разрешить гражданину России въезд в Эстонию.