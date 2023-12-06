Не попавшая в Эстонию туристка: требовали то, чего быть у меня не могло

В ходе беседы женщина не смогла дать четких ответов о цели своей поездки, постоянно меняла свои показания, не имела соответствующих документов, обосновывающих цель и условия поездки. Таким образом, условия въезда, пребывания и выезда из Евросоюза не были соблюдены. Ей не разрешили въезд в страну, запретили въезд и отправили обратно в Россию.

На пограничном пункте женщину подвергли первичному пограничному досмотру – проверили ее личные и проездные документы, провели первичное собеседование. Поскольку женщина не смогла объяснить цель своей поездки, ее направили на дополнительную проверку документов.

Пояснения по нашему запросу в Департамент полиции и погранохраны дал руководитель группы погранперехода Нарва Андрус Сойоне. Г-н Сойне подтвердил, что 21 ноября около 11 часов на погранпереход Нарва прибыла 25-летняя женщина с двойным гражданством.

Проверка завершилась для женщины отказом на посещение Эстонии и, по словам туристки, довольно невежливым комментарием пограничника, имя которого она называет в своем письме. От такого обращения с ней Татьяна, впервые пересекавшая границу Евросоюза, испытала, по ее словам, шок. И сочла нужным рассказать об этом инциденте через прессу, попросив в нем разобраться.

Ответить на вопросы, куда хочет пойти и что посмотреть, для Татьяны, по ее словам, не составило труда, поскольку ехала она с целью пройтись по магазинам и обязательно заглянуть в Нарвскую крепость, о которой была наслышана. Но вот просмотр пограничником ее фотогалереи оказался для туристки весьма чувствительным моментом, поскольку некоторые снимки в ее телефоне носили глубоко личный характер: „Обнаженная натура“, пояснила нам Татьяна. Ее также смущала законность этой процедуры в целом.

Женщина с двойным гражданством ( Молдовы и России) была подвергнута здесь дополнительной проверке. Проверка заняла порядка 40 минут. Татьяну отвели в отдельное помещение, где ей были заданы уточняющие вопросы о целях и деталях поездки, а также, отмечает женщина особо, в ее смартфоне была просмотрена фотогалерея.

Татьяна Урсу, как представилась изданию автор письма, довольно эмоционально описала ситуацию, которая произошла с ней 21 ноября этого года на погранпункте Нарва -1.

„К тому же для проверки билетов и бронирования необходимо как минимум уточнить у человека их наличие, я же сказала сразу, что цель туризм и шопинг, одним днём без ночёвки.

Г-н Сойне отмечает, что при контроле документов уровня II цель пограничников — убедиться, что человек, желающий въехать в страну, честен и сообщает правду о цели своей поездки.

Нужны брони и билеты

Что же может быть доказательством этого?

- Иностранцы, прибывающие на пограничный контроль, обычно со своих телефонов показывают пограничникам бронь, билеты и т.п., необходимые для пребывания в Эстонии. В большинстве случаев все подобные документы у иностранцев хранятся в телефонах. Утверждение о том, что пограничники на пограничном контроле взяли у кого-то телефон и сами его просмотрели, не соответствует действительности. Женщина сама показала офицеру содержимое телефона, но, к сожалению, там не оказалось ни документа, ни брони, ни билета, которые бы давали уверенность в правдивости рассказа женщины о цели поездки.

Не согласен руководитель группы погранперехода и с тем, что пограничник непрофессионально отнесся к проверяемой, предложив свою трактовку его слов и реакций.

А если только на один день?

– Могу с уверенностью сказать, что самостоятельно телефон я не давала, – настаивает Татьяна, – пограничник протянул руку и сказал: „Откройте телефон“. К тому же для проверки билетов и бронирования необходимо как минимум уточнить у человека их наличие, я же сказала сразу, что цель туризм и шопинг, одним днём без ночёвки.

В самом деле, какие должны быть в таком случае подтверждения, если турист намерен заглянуть в Эстонию всего лишь на один день? Этот вопрос мы также задали сотрудникам Департамента полиции и погранохраны.

Что касается Татьяны — ей по-прежнему непонятно, зачем так тщательно просматривалась ее фотогалерея, вплоть до тех самых „ню“ годовой давности: „Ведь скриншоты билетов и броней (если бы они были) находились бы в начале ленты и сразу бросились бы в глаза, – говорит она

В редакцию „Нарвской газеты“ поступил ответ на наш запрос из Департамента полиции и погранохраны.