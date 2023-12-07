Где в Европе лучше и хуже всего говорят по-английски?

Переезд в новую страну может быть нелегким делом, особенно если вы не знаете языка.

Поскольку английский является самым распространенным вторым языком в мире, он часто становится запасным вариантом, пока вы изучаете местный.

Так где же в Европе вас поймут лучше всего, и в каких странах могут возникнуть сложности?

Каждый год международная образовательная компания Education First (EF) собирает данные о лучших (и худших) странах по уровню владения английским языком в своем рейтинге English Proficiency Index (EPI). Анализируя результаты 2,2 миллиона взрослых, сдававших стандартные тесты EF по английскому языку в 2022 году, компания присваивает каждой стране рейтинг из 800 баллов, рассказывает Euronews.

Вот как обстоят дела в Европе в 2023 году.

В каких европейских странах лучше всего знают английский?

Как и в 2022 году, жители Нидерландов вновь заняли первое место с 647 баллами, продемонстрировав наилучшие навыки владения английским как в Европе, так и среди 113 стран мира, где проводилось исследование.

Но в Европе есть и множество других мест, где вас, скорее всего, поймут, если вы заговорите по-английски.

Также в топ стран с „очень высоким уровнем владения“ вошла Австрия, заняв 3-е место в мире с 616 баллами.

Следом идут скандинавские страны - Дания, Норвегия и Швеция, а за ними - Бельгия, Португалия, Германия, Хорватия и Греция.

Среди европейских стран с „высоким уровнем владения“ английским языком также Польша (13-е место в мире), Финляндия, Румыния, Болгария, Венгрия, Словакия, Литва, Люксембург, Эстония, Сербия, Чешская Республика и Швейцария (30-е место).

Франция отстает в знании английского языка

Однако некоторые из наиболее популярных туристических направлений Европы имеют лишь „умеренный уровень владения“ английским языком.