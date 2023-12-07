Фанат Гарри Поттера? Это может быть ваш последний шанс прокатиться на легендарном Хогвартс-экспрессе

Старый локомотив Jacobite компании WCR нарушает правила Управления железных и автомобильных дорог (ORR) по блокировке дверей. Британский регулятор железнодорожной системы утверждает, что двери вагонов должны быть оборудованы центральными замками – модернизация, которая, по мнению компании, будет слишком дорогостоящей.

Это может означать, что поездки на Jacobite через потрясающий виадук Гленфиннан в Шотландии будут недоступны с марта следующего года.

Хронология юридических проблем Jacobite

Эта история продолжается уже какое-то время. Ранее ORR предоставила два 10-летних исключения из правил, касающихся способа запирания дверей вагонов, срок действия которых истекал в марте 2023 года.

После проверки, проведенной в июле, регулятор обнаружил, что проблемы с дополнительными замками дверей подвергают пассажиров „риску получения серьезных травм“. Также было отмечено, что стюарды не останавливают людей, которые опираются на двери или высовываются из открытых окон во время движения поезда.

Однако в августе ORR предоставила Jacobite временное исключение. Срок действия этого разрешения истек 30 ноября, но оператору дали еще одну отсрочку до начала следующего года.

Результат судебного рассмотрения требования о системе блокировки ожидается в январе. И WCR разрешено продолжать движение до вынесения судебного решения или до 29 февраля 2024 года – в зависимости от того, что наступит раньше.

Коммерческий директор железнодорожной компании Джеймс Шаттлворт приветствовал получение дополнительного сертификата об освобождении. „Тем не менее, – сказал он. – положение остается шатким, поскольку наш многолетний опыт и ценность, которую мы приносим местным и национальным сообществам, зависят от решения суда“.

Ранее WCR заявляла, что новые системы блокировки дверей обойдутся ей более чем в 8 миллионов евро, что сведет на нет десятилетнюю прибыль.

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