Фанат Гарри Поттера? Это может быть ваш последний шанс прокатиться на легендарном Хогвартс-экспрессе
„Хогвартс-экспресс“ – одно из самых культовых железнодорожных развлечений в Великобритании – ждет беда. Традиционный поезд, который доставляет Гарри Поттера и его друзей в школу, известен в мире маглов как Jacobite. И его операторы, компания West Coast Railways (WCR), должны соблюдать строгие правила безопасности.
Старый локомотив Jacobite компании WCR нарушает правила Управления железных и автомобильных дорог (ORR) по блокировке дверей. Британский регулятор железнодорожной системы утверждает, что двери вагонов должны быть оборудованы центральными замками – модернизация, которая, по мнению компании, будет слишком дорогостоящей.
Это может означать, что поездки на Jacobite через потрясающий виадук Гленфиннан в Шотландии будут недоступны с марта следующего года.
Хронология юридических проблем Jacobite
Эта история продолжается уже какое-то время. Ранее ORR предоставила два 10-летних исключения из правил, касающихся способа запирания дверей вагонов, срок действия которых истекал в марте 2023 года.
После проверки, проведенной в июле, регулятор обнаружил, что проблемы с дополнительными замками дверей подвергают пассажиров „риску получения серьезных травм“. Также было отмечено, что стюарды не останавливают людей, которые опираются на двери или высовываются из открытых окон во время движения поезда.
Однако в августе ORR предоставила Jacobite временное исключение. Срок действия этого разрешения истек 30 ноября, но оператору дали еще одну отсрочку до начала следующего года.
Результат судебного рассмотрения требования о системе блокировки ожидается в январе. И WCR разрешено продолжать движение до вынесения судебного решения или до 29 февраля 2024 года – в зависимости от того, что наступит раньше.
Коммерческий директор железнодорожной компании Джеймс Шаттлворт приветствовал получение дополнительного сертификата об освобождении. „Тем не менее, – сказал он. – положение остается шатким, поскольку наш многолетний опыт и ценность, которую мы приносим местным и национальным сообществам, зависят от решения суда“.
Ранее WCR заявляла, что новые системы блокировки дверей обойдутся ей более чем в 8 миллионов евро, что сведет на нет десятилетнюю прибыль.
Можно ли еще купить билеты на „Хогвартс-экспресс“?
21-аршинный виадук Гленфиннан в Инвернесс-шире, с которого открывается захватывающий вид на Лох-Шил, несомненно, является самым знаковым участком линии Вест-Хайленд.
Но на 84-мильном (135 км) круговом маршруте Jacobite из Форт-Уильяма в Маллайг можно увидеть и множество других впечатляющих мест: от самой высокой горы Великобритании (Бен-Невис) до самого глубокого пресноводного озера (Лох-Морар).
В пик сезона до конца линии доезжает около 750 человек в день. Многие другие предпочитают выступать в роли поезд-споттеров, приезжая в этот район, чтобы посмотреть, как он проносится мимо.
Несмотря на неопределенное будущее поезда, уже сейчас продаются билеты на сезон 2024 года, который начнется 24 марта. Стандартный дневной билет для взрослого стоит 65 фунтов стерлингов (76 евро), а более дорогой вариант с купе – 398 фунтов стерлингов (464 евро).