Два эстонских музея номинированы на премию „Европейский музей года“

На премию „Европейский музей года“ (EMYA) претендуют музеи, которые были открыты или значительно обновлены с января 2019 года.

Музей спорта реконструировал свои основные этажи, открыл постоянную выставку „История эстонского спорта“, а также одно из своих хранилищ, запустил собственное веб-приложение и представил временную крупную выставку, посвященную экстремальным видам спорта.

„Мы очень рады номинации EMYA, это огромное признание для нас, тем более что избрание в число лучших европейских музеев совпадает с годом, когда Тарту будет носить титул культурной столицы Европы“, – сказал член правления Эстонского музея спорта и Олимпийских игр Сийм Рандоя.