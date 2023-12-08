Статистика: чаще всего в Эстонии приезжают туристы из Финляндии и Латвии

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в октябре в предприятиях по размещению Эстонии остановилось 124 000 зарубежных туристов. „По сравнению с октябрем прошлого года в предприятиях по размещению остановилось на 5% меньше зарубежных туристов, что более чем на четверть (28%) меньше, чем в октябре докризисного 2019 года“, — добавила Лаурмаа. В предприятиях по размещению остановилось 127 000 местных туристов, что на 9% меньше, чем в октябре прошлого года, однако на 9% больше, чем в докризисный 2019 год.