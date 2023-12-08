Статистика: чаще всего в Эстонии приезжают туристы из Финляндии и Латвии(2)
По данным Департамента статистики, в октябре 2023 года в предприятиях по размещению остановилось более 251 000 туристов, что на 7% меньше, чем в том же месяце годом ранее, и на 8% меньше, чем в сентябре этого года. В сравнении с предыдущим годом в предприятиях по размещению было меньше как зарубежных, так и местных туристов.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в октябре в предприятиях по размещению Эстонии остановилось 124 000 зарубежных туристов. „По сравнению с октябрем прошлого года в предприятиях по размещению остановилось на 5% меньше зарубежных туристов, что более чем на четверть (28%) меньше, чем в октябре докризисного 2019 года“, — добавила Лаурмаа. В предприятиях по размещению остановилось 127 000 местных туристов, что на 9% меньше, чем в октябре прошлого года, однако на 9% больше, чем в докризисный 2019 год.
В предприятиях по размещению Эстонии больше всего останавливались туристы из Финляндии: их доля составляла 43% от общего числа зарубежных туристов. Далее следовали Латвия (16%), Германия (5%) и Литва (4%). По сравнению с октябрем прошлого года в предприятиях по размещению останавливалось больше туристов как из многих стран Европы, так и более дальних стран. Туристов из Литвы было больше на 6%, из Латвии — на 3% и из Германии — на 10%. Из стран Азии в предприятиях по размещению остановилось на 51% больше туристов, чем в октябре 2022 года. Из Финляндии, Швеции и Польши в Эстонию прибыло меньше туристов, чем год назад.
Из зарубежных туристов 73% отметили целью своей поездки отдых, 20% — работу. Три четверти зарубежных туристов останавливалось в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следовали Пярнуский (11%), Тартуский (6%) и Ида-Вируский (2%) уезды. В Ляэнеском, Ляэне-Вируском, Саареском, Валгаском и Выруском уездах останавливалось по 1% зарубежных туристов. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом около 264 000 ночей.
Среди местных туристов 67% были на отдыхе и 23% — в рабочей поездке. Более всего, а именно треть местных туристов, останавливались в Харьюском уезде, Пярнуский уезд выбрали 13% местных туристов, Тартуский уезд — 12% и Ида-Вируский уезд — 11%. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом 214 000 ночей.
В октябре свои услуги туристам предлагали 979 предприятий по размещению, что на 117 предприятий меньше, чем в сентябре. В предприятиях по размещению было 21 000 номеров и 50 000 койко-мест, заполнены были 44% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 45 евро в сутки на человека, что на 1 евро дороже, чем в октябре 2022 года, и на 7 евро дороже, чем в октябре 2019 года. За год стоимость проживания в предприятиях по размещению в сутки в среднем повысилась на 2%. В Харьюском и Ляэне-Вируском уездах стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 48 евро, в Тартуском — 46 евро, в Ида-Вируском — 45 евро, в Саареском — 44 евро, в Ляэнеском — 42 евро и в Пярнуском уезде — 40 евро в сутки на человека.