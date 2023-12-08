ФОТО | Вкусы мира: в торговом центре T1 открылась новая ресторанная зона(5)
Центр Т1 расширил ресторанную зону на четвертом этаже, где в новых помещениях теперь работают четыре новых ресторана.
Гостей ждут ресторан в стиле Asian Fusion KimiJimi, ресторан азиатской кухни Monk, итальянский ресторан Pomo, а также японский ресторан Tokumaru, после нескольких недель перерыва открывшийся в новом обличии и в новом помещении, где теперь есть и собственный детский игровой уголок.
„Это еще один шаг к повышению привлекательности Т1. Приятно отметить, что и без того богатый выбор ресторанов в центре расширился. Теперь на четвертом этаже расположены семь оригинальных ресторанов. Все они обладают доступом к красивому и уютному зимнему саду и открывающейся летом террасе с прекрасным видом на Таллинн и море. Новая расположенная рядом с кинотеатром Cinamon ресторанная зона оживляет интерьер и прекрасно подходит для приятного проведения досуга“, - сказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.
На празднике по случаю открытия ресторанов на сцену вышли Ант Нурхан, впервые публично выступивший в роли новоизбранной эстонской суперзвезды, танцевальная труппа DanceAct и оперный певец Оливер Куусик.