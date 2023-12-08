ФОТО | Вкусы мира: в торговом центре T1 открылась новая ресторанная зона

Гостей ждут ресторан в стиле Asian Fusion KimiJimi , ресторан азиатской кухни Monk , итальянский ресторан Pomo , а также японский ресторан Tokumaru , после нескольких недель перерыва открывшийся в новом обличии и в новом помещении, где теперь есть и собственный детский игровой уголок.

„Это еще один шаг к повышению привлекательности Т1. Приятно отметить, что и без того богатый выбор ресторанов в центре расширился. Теперь на четвертом этаже расположены семь оригинальных ресторанов. Все они обладают доступом к красивому и уютному зимнему саду и открывающейся летом террасе с прекрасным видом на Таллинн и море. Новая расположенная рядом с кинотеатром Cinamon ресторанная зона оживляет интерьер и прекрасно подходит для приятного проведения досуга“, - сказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.