В Киеве демонтировали памятник Щорсу. Как его создавали и почему решили снести

Щорс был командиром Красной армии и погиб в 1919 году в боях против Галицкой армии УНР. Его имя в числе прочего широко известно по популярной в советские годы „Песне о Щорсе“ со строками „след кровавый стелется по сырой траве“.

Инициатором установки в Киеве памятника комдиву был Иосиф Сталин, так что не удивительно, что монумент многими в Украине воспринимался как символ советской пропаганды, а призывы демонтировать его звучали уже около десяти лет.

В марте 2017 года была повреждена нога коня, а на постаменте появились граффити, так что было решено прикрыть скульптуру со всех сторон сине-желтым баннером.

Прежде чем демонтировать памятник, с него сняли охранный статус, и теперь он будет храниться в Государственном музее авиации Украины.

Демонтаж бронзового колосса весом в 7 тонн и высотой почти 14 метров, простоявшего на бульваре Шевченко в центре столицы почти 70 лет, начался с рассветом 9 января и длился шесть часов.

Попытки избавить Киев от этого советского наследия начались давно и заняли около 10 лет.

В 2016 году лидер „Добровольческого движения ОУН“ (в России эта организация запрещена) Николай Кохановский заявил, что активисты демонтируют памятник самостоятельно. Однако киевская городская администрация тогда назвала подобные действия актом вандализма.

В марте 2017 года у статуи повредили ногу коня, а на постаменте писали слова „палач“, „декоммунизация“, „демонтируй меня, наконец“, так что памятник пришлось со всех сторон прикрыть сине-желтым баннером.

В ноябре 2021 года украинский Институт национальной памяти предложил перенести монумент в музей „Парк советского периода“ в Сумской области.

За такое решение Киевский городской совет проголосовал еще в 2017 году, но против выступил мэр Киева Виталий Кличко, который утверждал, что памятник Щорсу — „один из самых красивых в Европе“.