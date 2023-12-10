На выходные на ярмарку: самые красивые рождественские рынки в Латвии, Литве, Польше, Швеции и Финляндии

16 и 23 декабря на площади Роз в Цесисе жителей и гостей города ждет рождественская ярмарка, где будет возможность встретиться с Дедом Морозом, купить подарки к праздникам, принять участие в мастер-классах и насладиться рождественской атмосферой.

В Даугавпилсе рождественский рынок открыт на площади Виенибас. До 7 января здесь можно купить всевозможные сладости, продукты питания и сувенирную продукцию.

Рождественская ярмарка в Юрмале пройдет 16 декабря с 17:00 до 20:00 в Каугурском парке, на улице Маза Нометню, 1. Гостей ждут различные развлечения для всей семьи, моментальное фото, горячие напитки, вкусные угощения и музыкальная программа. В 18:30 все желающие смогут посмотреть огненное шоу, а в 18:45 на базарчике раздадутся зажигательные ритмы Нила Иле и мировой музыкальной группы Kanisaifa.

Базарчик украшен тысячами огней, специальными праздничными декорациями и рождественской музыкой. Можно купить сувениры, изделия домашнего производства и ремесла, а еще попробовать разнообразную еду и напитки от более чем 80 торговцев.

Как и в предыдущие годы, по выходным на Домской площади можно встретиться с Дедом Морозом и гномами, покататься на карусели и пони, отправить письмо Деду Морозу и увидеть овец.

Наибольшее количество культурных мероприятий запланировано на выходные дни. По пятницам за праздничное настроение отвечают известные диджеи Латвии: Artis Volfs, All-Viss, DJ Aspirīns. По субботам и воскресеньям выступают различные фольклорные и самостоятельные коллективы, хоры и детские вокальные ансамбли.

Гости базарчика могут проникнуться рождественской атмосферой, купить подарки и насладиться широкой культурной программой, включающей традиционные и народные развлечения, а также танцевальные вечера в сопровождении диджеев.

Главный рынок на Домской площади Риги будет работать до 7 января 2024 года и открыт каждый день с 11:00 до 20:00.

Мы решили уточнить, где рождественские базарчики проходят в соседних с нами странах – Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Швеции. Вдруг вы окажетесь там в эти предрождественские дни? Мы не претендуем на самый полный список ярмарок, но постарались охватить самые крупные из них. Итак, поехали:

Литва: Вильнюс, Каунас, Клайпеда

Вильнюс

Рождественский базарчик в Вильнюсе расположен рядом с главной елкой города, на Кафедральной площади. Там, как обычно, расположатся местные ремесленники и торговцы с большим выбором товаров ручной работы и сезонными угощениями. Работать базарчик будет до 1 января.

Кроме посещения базарчика, все желающие смогут прокатиться на рождественском поезде, который в этом году работает с 1 декабря до 7 января. Поездка на нем займет 30 минут. Поезд не будет курсировать во время массовых мероприятий – зажжения огней на елке, Рождественского забега и во время встречи Нового года.

Во дворе Великокняжеского дворца будет открыт каток площадью 700 кв. м. Первые два сеанса (в 10:00 и 11:15) будут бесплатными: в рабочие дни для детей с 3 до 14 лет и пенсионеров, а в выходные – для всех. Каток будет работать до 16 февраля.

Вильнюсцев также приглашают посетить не только каток, но и резиденцию Деда мороза (открыта до 7 января), а также вечернее шоу. На сайте kakava.lt уже можно купить билеты на эти мероприятия.

Дополнительную информацию о праздничной программе в Вильнюсе можно найти здесь.

Каунас

Рождественский городок в Каунасе будет работать даже дольше вильнюсского – аж до 7 января. Он, как и в Вильнюсе, возведен вокруг главной елки города, на Ратушной площади.

В этом году елочка в Каунаса выглядит нежной и хрупкой, она украшена перьями ангелов и переливается огнями. Этот образ, созданный Йолантой Шмидтене, очень соответствует праздничному девизу Каунаса – „Легкое Рождество“. Вся Ратушная площадь и подходы к ней также украсились к празднику – тут вырос настоящий лес праздничных деревьев, а рано опустившуюся темноту освещает мерцание гирлянд.

С 25 ноября вокруг елки разместился рождественский городок, где посетители могут приобрести лакомства и горячие напитки, а с четверга по воскресенье проводятся рождественские ярмарки и различные мероприятия для детей. В течение трех предрождественских вечеров на Ратушной площади проходят и разнообразные концерты.