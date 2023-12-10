На выходные на ярмарку: самые красивые рождественские рынки в Латвии, Литве, Польше, Швеции и Финляндии

Мы решили уточнить, где рождественские базарчики проходят в соседних с нами странах – Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Швеции. Вдруг вы окажетесь там в эти предрождественские дни? Мы не претендуем на самый полный список ярмарок, но постарались охватить самые крупные из них. Итак, поехали:
Латвия: Рига, Юрмала, Даугавпилс и Цесис
Рига
Главный рынок на Домской площади Риги будет работать до 7 января 2024 года и открыт каждый день с 11:00 до 20:00.
Гости базарчика могут проникнуться рождественской атмосферой, купить подарки и насладиться широкой культурной программой, включающей традиционные и народные развлечения, а также танцевальные вечера в сопровождении диджеев.
Наибольшее количество культурных мероприятий запланировано на выходные дни. По пятницам за праздничное настроение отвечают известные диджеи Латвии: Artis Volfs, All-Viss, DJ Aspirīns. По субботам и воскресеньям выступают различные фольклорные и самостоятельные коллективы, хоры и детские вокальные ансамбли.
Как и в предыдущие годы, по выходным на Домской площади можно встретиться с Дедом Морозом и гномами, покататься на карусели и пони, отправить письмо Деду Морозу и увидеть овец.
Базарчик украшен тысячами огней, специальными праздничными декорациями и рождественской музыкой. Можно купить сувениры, изделия домашнего производства и ремесла, а еще попробовать разнообразную еду и напитки от более чем 80 торговцев.
Юрмала
Рождественская ярмарка в Юрмале пройдет 16 декабря с 17:00 до 20:00 в Каугурском парке, на улице Маза Нометню, 1. Гостей ждут различные развлечения для всей семьи, моментальное фото, горячие напитки, вкусные угощения и музыкальная программа. В 18:30 все желающие смогут посмотреть огненное шоу, а в 18:45 на базарчике раздадутся зажигательные ритмы Нила Иле и мировой музыкальной группы Kanisaifa.
Даугавпилс
В Даугавпилсе рождественский рынок открыт на площади Виенибас. До 7 января здесь можно купить всевозможные сладости, продукты питания и сувенирную продукцию.
Цесис
16 и 23 декабря на площади Роз в Цесисе жителей и гостей города ждет рождественская ярмарка, где будет возможность встретиться с Дедом Морозом, купить подарки к праздникам, принять участие в мастер-классах и насладиться рождественской атмосферой.
Литва: Вильнюс, Каунас, Клайпеда
Вильнюс
Рождественский базарчик в Вильнюсе расположен рядом с главной елкой города, на Кафедральной площади. Там, как обычно, расположатся местные ремесленники и торговцы с большим выбором товаров ручной работы и сезонными угощениями. Работать базарчик будет до 1 января.
Кроме посещения базарчика, все желающие смогут прокатиться на рождественском поезде, который в этом году работает с 1 декабря до 7 января. Поездка на нем займет 30 минут. Поезд не будет курсировать во время массовых мероприятий – зажжения огней на елке, Рождественского забега и во время встречи Нового года.
Во дворе Великокняжеского дворца будет открыт каток площадью 700 кв. м. Первые два сеанса (в 10:00 и 11:15) будут бесплатными: в рабочие дни для детей с 3 до 14 лет и пенсионеров, а в выходные – для всех. Каток будет работать до 16 февраля.
Вильнюсцев также приглашают посетить не только каток, но и резиденцию Деда мороза (открыта до 7 января), а также вечернее шоу. На сайте kakava.lt уже можно купить билеты на эти мероприятия.
Дополнительную информацию о праздничной программе в Вильнюсе можно найти здесь.
Каунас
Рождественский городок в Каунасе будет работать даже дольше вильнюсского – аж до 7 января. Он, как и в Вильнюсе, возведен вокруг главной елки города, на Ратушной площади.
В этом году елочка в Каунаса выглядит нежной и хрупкой, она украшена перьями ангелов и переливается огнями. Этот образ, созданный Йолантой Шмидтене, очень соответствует праздничному девизу Каунаса – „Легкое Рождество“. Вся Ратушная площадь и подходы к ней также украсились к празднику – тут вырос настоящий лес праздничных деревьев, а рано опустившуюся темноту освещает мерцание гирлянд.
С 25 ноября вокруг елки разместился рождественский городок, где посетители могут приобрести лакомства и горячие напитки, а с четверга по воскресенье проводятся рождественские ярмарки и различные мероприятия для детей. В течение трех предрождественских вечеров на Ратушной площади проходят и разнообразные концерты.
На Новый год на Ратушной площади организуется еще одна праздничная вечеринка, правда без фейерверков.
Более подробно про празднование Рождества и Нового года в Каунасе можно узнать здесь.
Клайпеда
Клайпедскую елку установили на Театральной площади города еще второго декабря, и теперь каждые выходные рядом с ней проходят разнообразные мероприятия, игры и встречи с Дедом Морозом. Также на площади открыт каток, на котором каждую субботу и воскресенье с 12:00 до 13:00 и с 16:00 до 17:00 проводятся открытые уроки катания на коньках. А в остальное время вы можете кататься там без всяких учителей.
16 декабря на площади можно будет увидеть подарок Конфедерации западнолитовских рыбаков и рыбопереработчиков и пехотной бригады „Жемайтия“ Великого гетмана Литовской армии Йонаса Каролиса Ходкевичюса городскому обществу: свежую рыбу и праздничную кашу.
А 17 декабря в Švyturios Arena (Dubysos, 10) пройдет главная рождественская ярмарка Клайпеды. На ярмарке будут торговать более 200 создателей и производителей, в ассортименте которых разнообразные рождественские товары: идеи для подарков, украшения для дома, продукты питания, украшения и аксессуары ручной работы и т.д.
О том, какие еще праздничные мероприятия пройдут в Клайпеде в декабре можно узнать здесь.
Польша
В Польшу мы обычно ездим отдыхать или за покупками в более теплое время года. Но если вдруг у вас выдастся пара-тройка свободных дней, то почему бы и не побывать у наших соседей на Рождественском базарчик. Тем более, что LuxExpress, например, совсем недавно запустил прямой автобусный маршрут Таллин-Варшава.
Но в этом случае даже не важно, каким способом вы поедете в Польшу, поскольку праздничные базарчики работают во многих польских городах. Вот основные из них:
Гданьск: ярмарка работает до 23 декабря. Всю информацию можно найти здесь.
Краков: ярмарка работает до 1 января. Всю информацию можно найти здесь.
Варшава: ярмарка работает до 6 января. Всю информацию можно найти здесь.
Вроцлав: ярмарка работает до 7 января. Всю информацию можно найти здесь.
Познань: ярмарка работает до 7 января. Всю информацию можно найти здесь.
Финляндия
Хельсинки: Vanhan Joulutori, ярмарка работает с 15 по 22 декабря. Всю информацию можно найти здесь.
Хельсинки: Tuomaan Markkinat, ярмарка на Сенатской площади работает до 22 декабря. Всю информацию можно найти здесь.
Тампере: Tampereen Joulutori, ярмарка работает до 22 декабря. Всю информацию можно найти здесь.
Тампере: Tallipihan joulu, ярмарка работает до 23 декабря. Всю информацию можно найти здесь.
Турку: ярмарка работает до 22 декабря. Всю информацию можно найти здесь.
Швеция
Стокгольм: Stortorgets Julmarknad, ярмарка работает до 23 декабря. Всю информацию можно найти здесь.
Стокгольм: Skansen, ярмарка работает до 7 января. Всю информацию можно найти здесь.
Гетеборг: Liseberg, ярмарка работает 6-10, 13-17Б 18-23, 26-30 декабря и 2-7 января. Всю информацию можно найти здесь.
Гетеборг: Haga, ярмарка работает 9-10 и 16-17 декабря. Всю информацию можно найти здесь.
Что лучше всего одеть для прогулок по рождественским рынкам
Теплый базовый слой: Обязательное условие, чтобы не замерзнуть
Термолеггинсы: Волшебные для надевания под джинсы
Уютный пуховый слой: Легкий и очень теплый
Водонепроницаемое пальто с капюшоном: лучше, чем зонтик!
Уютные ботинки: Отлично подходят для прогулок по городу
Носки из шерсти мериноса: Дышащие и не пахнут даже через несколько дней!
Портативное зарядное устройство: Обязательно, потому что холод быстрее разряжает аккумуляторы
Перчатки, совместимые с телефоном: Чтобы не замерзнуть во время поиска дороги или попыток сделать лучшее селфи