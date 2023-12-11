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11.12.2023, 07:00

Самые красивые рождественские елки Эстонии 2023 года: вам какая больше нравится?

 
ФОТО: Алена Гвоздева.

Наступило самое сказочное время года. В разных уголках Эстонии по вечерам зажигаются огоньки на елках, работают рождественские рынки, разнося ароматы глинтвейна и мандаринов. Все словно замерли в ожидании праздников и самых настоящих чудес. Ещё совсем чуть-чуть и наступит новый 2024 год. А пока смотрите, какими зелеными красавицами украсили свои главные площади эстонские города.

Кохтла-Ярве

Йыхви

Силламяэ

Нарва

Елка на Петровской площади в Нарве

Раквере

Палдиски

Пярну

Тарту

Курессааре

Вильянди

Выру

Валга

Таллинн

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