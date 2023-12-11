ФОТО | В Старом городе открылся новый бар на крыше, где прошел мастер-класс по приготовлению коктейлей... в банке

Ресторан с прекрасным видом на крыши Старого города предлагает 25 фирменных коктейлей, которые можно закусить суши и другими явствами японской кухней.

На мастер-классе в Ärkel рассказали, что для того, чтобы сделать дома коктейль, не обязательно иметь шейкер - достаточно обычной банки. Один простой коктейль, который будет выглядет, как будто его приготовил профессиональный бармен - сауэр.

В качестве основы для такого коктейля можно использовать крепкий алкоголь на свой вкус. Самые распространенные варианты - виски или джин, но можно использовать также, например, кампари. Главное, добавить к нему сахарный сироп, лимонный сок, яичный белок (тщательно отделенный от желка) и, конечно же лед. Все это крепко закрываем в банке и трясем, пока белок не взобьется в пенку. Наливаем через любое сито - и идеальный коктейль готов!

Сейчас Ärkel планирует также строительство террасы на крыше, откуда будет открываться еще более захватывающий вид на Старый город.

Ärkel находится в Старом городе по адресу Виру, 15.