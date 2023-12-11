Куда летают жители Эстонии? Названы самые популярные направления среди пассажиров Таллиннского аэропорта

В ноябре совершались регулярные рейсы в 31 пункт назначения. Традиционно самыми популярными прямыми направлениями были крупные узловые аэропорты Франкфурта, Хельсинки и Риги. Авиакомпанией с наибольшей долей рынка в ноябре была airBaltic – с ней летал каждый четвертый пассажир Таллиннского аэропорта. В ноябре airBaltic запустила новый сезонный маршрут из Таллинна в Лас-Пальмас на Канарских островах с одним еженедельным рейсом. Кроме того, в конце года airBaltic начнет сезонные полеты в Женеву. Всего в зимний сезон airBaltic летает из Таллинна в 15 пунктов назначения. Второе место заняла Ryanair с 9 пунктами назначения и 14% пассажиров. Что касается чартерных рейсов, то самыми популярными пунктами назначения были курорты в Египте. В течение ноября было выполнено 2922 летные операции, что составляет в среднем 97 прибытий и отправлений ежедневно.

По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, уже идет активная подготовка к переходу на летнее расписание рейсов в следующем году, причем аэропорт рад поделиться первыми хорошими новостями. „Ранее мы уже объявили о приходе в Эстонию авиакомпании Transavia France, которая начнет полеты в Париж в апреле. Кроме того, летом из Таллинна будет совершать рейсы и авиакомпания Eurowings, которая уже в конце марта начнет летать отсюда в Прагу 3-4 раза в неделю. Eurowings – немецкая бюджетная авиакомпания, входящая в состав Lufthansa Group. Билеты на рейсы обеих авиакомпаний уже поступили в продажу“.

Также еще доступно большое количество билетов на этот зимний сезон в такие популярные среди любителей горнолыжного отдыха места, как Милан-Бергамо, Милан-Мальпенса, Мюнхен, Вена и т.д. При бронировании билетов рекомендуется обратить внимание на рейсы в рабочие дни, так как они могут быть дешевле, чем рейсы в уик-энды. Зимнее расписание Таллиннского аэропорта можно посмотреть здесь .

Через региональные аэропорты проследовало 4912 пассажиров, в том числе 3467 пассажиров через Курессааре и 1069 пассажиров через Кярдла. С ноября можно вновь летать по маршруту Пярну-Рухну-Курессааре, обслуживаемому авиакомпанией Diamond Sky.