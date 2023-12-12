Улицы одного из самых популярных городов Европы закроют для посещения во время рождественских праздников

Полиция будет наблюдать за наиболее загруженными улицами с неба с помощью беспилотников. Как только наплыв людей достигнет максимума, улицы будут перекрыты, позволяя пешеходам выходить, но не входить в район. Около 450 сотрудников муниципальной полиции и до 850 дополнительных агентов в загруженные дни будут следить за порядком в городе во время праздничного сезона, пишет EuroNews.

Ожидается, что специальные меры затронут как общественный, так и частный транспорт.

Какие районы Мадрида могут быть затронуты?

Хотя введенные меры затронут весь Мадрид, критическими точками в городе станут улицы Preciados и El Carmen, площадь Plaza del Celenque, участок Calle Alcalá возле Plaza de Cibeles и Gran Vía.

Туризм в Испании растет круглый год

Число туристов в Испании росло круглый год, не только в декабре. За первые 10 месяцев 2022 года Испанию посетили 74,7 миллиона туристов, что на 18,2 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

В октябре, который не является типичным „туристическим“ месяцем, страну посетили 8,17 миллиона иностранных туристов, что на 13,9 процента больше, чем в октябре 2022 года. В ноябре 2023 года в страну въехало 3,3 миллиона иностранных туристов, что на 9,3 процента больше, чем в том же месяце прошлого года.

Наибольший вклад в рост международного туризма внесли Германия, Франция, Великобритания, Россия и страны Северной Европы.

Расходы туристов в Испании растут

С притоком туристов увеличивается и объем расходов. В октябре каждый турист потратил в стране в среднем 1260 евро, что на 9,8 процента больше, чем в прошлом году, и на 14,9 процента больше, чем в 2019 году. Расходы в день также выросли: в октябре каждый турист тратил 185 евро в день, что на 15 процентов больше, чем в 2019 году.

Основной причиной такого роста туристических расходов является повышение цен. В мае 2023 года цены были на 15 процентов выше, чем в 2019 году.

Туризм положительно влияет на рабочие места в Испании