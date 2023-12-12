День рождественской звезды: как цветок ацтеков стал главным украшением Рождества

История Дня пуансеттии

Пуансеттия, без которой в наши дни уже сложно представить рождественский период, происходит родом из Мексики. Ацтеки называли ее „кровью богини“, сердце которой, по легенде, разорвалось от безответной любви. Они верили, что попавшие на землю капельки крови девушки проросли прекрасными цветками. Ацтеки использовали сок пуансеттии как жаропонижающее средство, а листья растения использовали для изготовления красителей.

После завоевания Мексики вместе с испанскими конкистадорами на землю ацтеков пришли католические монахи. Им очень понравилось необычное растение, листья которого становились красными как раз к Рождеству. Монахи дали ему название "флор-де-ночебуэна“, что означает "цветок Сочельника“ и стали использовать его в качестве праздничного рождественского декора в церквях. Так пуансеттия стала ассоциироваться именно с Рождеством.

Но само название - „пуансеттия“ - растение получило позднее. В 1828 году американский политический деятель Джоэл Робертс Пойнсетт, находясь на территории Мексики, заприметил необычно яркие для этого времени года красные цветки. Будучи страстно увлеченным ботаникой, он выкопал черенки растения и привез к себе домой в США. Надо ли говорить, что он произвел настоящий фурор, представив „рождественскую звезду“ американской публике. После смерти Пойнсетта растению дали его имя, а конгресс США объявил день смерти политика — 12 декабря — Днем пуансеттии.