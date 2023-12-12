День рождественской звезды: как цветок ацтеков стал главным украшением Рождества(1)
Национальный день рождественской звезды отмечается ежегодно 12 декабря. Дата была выбрана не случайно - в этот день в далеком 1851 году умер известный в свое время американский политический деятель и военный министр Джоэл Пойнсетт. Кажется странным - как связаны цветок и политик? Причем здесь США, когда родиной растения является Мексика? В истории рождественской звезды много интересных "странностей“.
История Дня пуансеттии
Пуансеттия, без которой в наши дни уже сложно представить рождественский период, происходит родом из Мексики. Ацтеки называли ее „кровью богини“, сердце которой, по легенде, разорвалось от безответной любви. Они верили, что попавшие на землю капельки крови девушки проросли прекрасными цветками. Ацтеки использовали сок пуансеттии как жаропонижающее средство, а листья растения использовали для изготовления красителей.
После завоевания Мексики вместе с испанскими конкистадорами на землю ацтеков пришли католические монахи. Им очень понравилось необычное растение, листья которого становились красными как раз к Рождеству. Монахи дали ему название "флор-де-ночебуэна“, что означает "цветок Сочельника“ и стали использовать его в качестве праздничного рождественского декора в церквях. Так пуансеттия стала ассоциироваться именно с Рождеством.
Но само название - „пуансеттия“ - растение получило позднее. В 1828 году американский политический деятель Джоэл Робертс Пойнсетт, находясь на территории Мексики, заприметил необычно яркие для этого времени года красные цветки. Будучи страстно увлеченным ботаникой, он выкопал черенки растения и привез к себе домой в США. Надо ли говорить, что он произвел настоящий фурор, представив „рождественскую звезду“ американской публике. После смерти Пойнсетта растению дали его имя, а конгресс США объявил день смерти политика — 12 декабря — Днем пуансеттии.
В XX веке история пуансеттии неразрывно связана с именем немецкого садовника Пауля Экке, который, эмигрировав в Америку, решил выращивать пуансеттию у себя в саду, а в декабре срезать и продавать букетики перед Рождеством. Но так как стоили они недешево, большим спросом у горожан не пользовались. Тогда сын Экке решил выставить букеты из пуансеттий на продажу в самом богатом районе Лос-Анджелеса — Голливуде. Киноэлита пришла в полный восторг и скупила все выставленные букеты. Так пуансеттия обрела новую популярность и за ней прочно закрепилось название Рождественская звезда. Пауль Экке стал основателем целой династии, специализирующейся на выращивании звездного кустарника. Вплоть до 90-ых годов 20 века технология выращивания пуансеттий держалась в строжайшей тайне, а компания Экке, которой на то время владел уже внук Пауля (Пауль Экке lll), поставляла 80% всех пуансеттий на мировой рынок — около 200 млн экземпляров! Такие объемы были сопоставимы разве что с количеством проданных голландцами тюльпанов во времена „тюльпанной лихорадки“.
Как отмечают День пуансеттии?
В этот день в Мексике, на родине пуансеттии, проходит сразу несколько больших мероприятий, посвященных этому красивому растению: различные ярмарки, выставки и даже театральные постановки. А в США проходит парад пуансеттии, где из цветов делают всевозможные композиции. Ну а в европейских городах пуансеттия продается во всех магазинах как символ приближающегося праздника.